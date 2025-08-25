En medio del escándalo por la denuncia de coimas, Milei presentó sus candidatos

El presidente Javier Milei fue el encargado de cerrar el acto de presentación de los candidatos del oficialismo para las legislativas bonaerenses en Junín.

Inició su discurso con duras críticas al kirchnerismo y loas a su hermana Karina, en medio del escándalo de los audios del extitular de discapacidad, en la que habla de presuntas coimas. “¡Gracias Jefe", gritó y pidió una ovación para la secretaria general de la Presidencia.

En relación a la primer batalla que tendrá el oficialismo por delante en septiembre, anticipó la posibilidad de fraude mediante artimañas como “el voto cadena, urna embarazada, amenazas de punteros, candidaturas testimoniales y compra de políticos”. “Van a tiraron todo el aparato para intentar torcer el rumbo”, aseguró.

El mandatario sostuvo que el kirchnerismo quiere generar desestabilización pero que no tiene miedo, tal como había dicho al mediodía en otro acto en Vicente López: “En estos momentos, donde el kirchnerismo se dedica a sembrar el caos, generar inestabilidad de manera abierta y descarada, nada de eso nos va a asustar. Si terminamos con el déficit de 123 años en un mes, ¿qué nos puede hacer que jodan durante dos meses?“.

Ni Karina, que habló antes, ni el jefe de Estado, que tomó la palabra al final, hicieron mención al escándalo de los audios. En cambio, el Presidente apuntó contra “las candidaturas testimoniales” del kirchnerismo y advirtió que el 7 de septiembre y las nacionales de octubre, pondrán el último clavo al cajón del kirchnerismo. En función de ello, pidió ir a por los intendentes y gobernadores. “Hay que hacerse cargo de todo”, sostuvo.

En el escenario del Teatro San Carlos, además, participan referentes nacionales y provinciales como José Luis Espert, Karen Reichardt, Diego Santilli, Gladys Humenuk y Sebastián Pareja, entre otros.

La Nación.