Un sondeo de la encuestadora Proyección marca que el 75 por ciento está al tanto de las filtraciones. En ese marco, habrá nuevos vetos a las leyes que benefician al Garrahan y las universidades.
Milei alertó: “No me importa el daño que puedan hacerme”
El presidente Javier Milei no habló del escándalo de las presuntas coimas, pero advirtió: “No me importa todo el daño que puedan hacerme de acá a las elecciones”.Política25/08/2025
Acompañado de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el mandatario dio un discurso en la inauguración del nuevo edificio de Corporación América.
En modo campaña, Milei defendió su gestión, hizo referencia al riesgo preelectoral y cuestionó a los legisladores. “Apuestan por romper el país, promoviendo leyes que buscan romper el equilibrio fiscal y aprobando barbaridades sin tener financiamiento”, acusó.
En ese sentido, destacó la labor de Guillermo Francos: “Es el mejor jefe de Gabinete de la historia. Es al que le toca lidiar con los orcos del Congreso, esos destituyentes que buscan romper con el programa económico”. Además, reconoció que fue él quien lo incentivó a meterse en política: “Vio algo y no se equivocó porque terminé siendo el presidente”.
“Dicen que nosotros llegamos de manera improvisada, pero el programa económico estaba hecho 10 años atrás. Lo triste y lamentable es que lo que habíamos propuesto 10 años antes eran las mismas soluciones que 10 años después. Es decir, que Argentina vivía repitiéndose en los mismos errores. Vaya que el programa sí es exitoso”, resaltó.
En otro pasaje, volvió a polarizar con el kirchnerismo y, sin mencionar directamente las denuncias del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo, aseguró: “Lo que estamos lidiando en un año electoral era absolutamente previsible porque esto es como el ajedrez: las negras también juegan. A este Gobierno no le falta política, el tema es que están los de enfrente que quieren romper todo, que es algo distinto”.
“No les importan los argentinos de bien porque ellos son los argentinos del mal, que son los vividores y los que han destrozado este país”, enfatizó.
Luego, el Presidente insistió con las críticas a los legisladores y remarcó: “Si el sector privado es la locomotora que nos lleva al progreso, el sector público hoy debe centrarse en eliminar las malezas que entorpecen su camino, por más que el Congreso las quiera revertir. No me molesta, vamos a re-insistir después”.
"No me importa el daño que puedan hacer de acá al 7 de septiembre o hasta el 26 de octubre. Si di vuelta el déficit fiscal de 123 años en un mes, ¿piensan que me voy a preocupar por lo que me van a hacer durante dos meses? Ja, ja, ja”, cerró con risas irónicas.
Por orden de Karina Milei, los Menem dieron sus explicaciones sobre las presuntas coimasPolítica25/08/2025
Los primos Eduardo y Martín Menem, involucrados en los audios atribuidos a Spagnuolo, salieron a desmentir las acusaciones y buscaron despegar a la hermana del Presidente.
ATE exige una investigación por el acuerdo con Suizo Argentina, mientras denuncian que la obra social de las Fuerzas Armadas pasó de tener $25.000 millones en reservas a un déficit de $160.000 millones.
La droguería Suizo Argentina también tiene contratos por cientos de miles de dólares con el PAMIPolítica25/08/2025
La obra social de los jubilados, al igual que los ministerio de Salud, Defensa y Seguridad, hizo 28 contratos con la droguería sospechada por sobornos, algunos por "compulsa abreviada" para acelerar plazos.
El subsecretario de Gestión Institucional aseguró que los mensajes son falsos y calificó la denuncia como “una burda operación política del kirchnerismo”.
Piden la declaración de la emergencia vial en el país
Legisladores salteños buscan debatir un proyecto en la Cámara Baja provincial para que se declare la emergencia vial, debido a la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Saeta debe cuatro mil millones de pesos y suspenden el servicio nocturno
Debido a una deuda de 4 mil millones de pesos con las empresas operadoras, estas decidieron suspender el servicio. Saeta trabaja para conseguir los fondos necesarios y evitar la medida.
Petri y Bullrich en la mira por compras millonarias a la droguería Suizo ArgentinaPolítica24/08/2025
Los ministerios de Defensa y Seguridad que conducen Patricia Bullrich y Luis Petri acumularon contratos millonarios con la droguería señalada por Diego Spagnuolo como la empresa que operaba un esquema de coimas con funcionarios del gobierno.
Operativo en partido de Central Norte dejó 20 demorados; cinco con requerimiento judicialDeportes24/08/2025
El evento se llevó a cabo anoche entre los equipos de Central Norte y Gimnasia y Esgrima. Asistieron alrededor de 3600 personas. La cobertura estuvo integrada por más de 400 efectivos.
"Cuiden y protejan su tierra": El firme reclamo de Sáenz a los legisladores desde la Rural
En su discurso, el Gobernador llamó a los legisladores nacionales a poner a Salta y su gente por encima de las "banderías políticas".