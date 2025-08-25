Escotorín: “Las fuerzas políticas no le dieron a la sociedad las respuestas que necesita”

En ‘Hablemos de política, por Aries, el dirigente de Unidad Popular – Daniel Escotorín – abordó la salida del partido del frente Fuerza Patria.

“Estamos en un momento donde se requiere de cierta coherencia y firmeza a la hora de sostener nuestro mensaje a la ciudadanía”, reivindicó el dirigente, y consideró que el desencanto general de la sociedad respecto a la política y a los gobierno se manifestó en el voto a Milei en 2023, por lo que, indicó, no se debe “persistir con los vicios típicos de la política”.

En este sentido, Escotorín resaltó que el partido haya marcado una clara diferencia en relación a la oferta electoral y a los modos en los que se construyen esas ofertas.

“Lo que vemos ahora es la repitencia de los mismos modos: recuperar viejas figuras que son parte del problema. Cuando aparecen estas figuras, que siempre están en el momento justo de las coyunturas electorales, nosotros planteamos que el frente no debía ser solo electoral, debía ser un frente político con normas y acuerdos claros”, relató el dirigente.

Finalmente, el referente de Unidad Popular consideró que tienen una tarea muy profunda por delante; la crisis del sistema democrático no solo responde a la cuestión económica, sino que hay un descreimiento generalizado en la política en sí.

“Las fuerzas políticas no le dieron a la sociedad las respuestas que necesita”, sentenció Escotorín.