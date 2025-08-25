El Presidente participa del evento en el Teatro San Carlos de esa ciudad de la Cuarta Sección junto a los referentes nacionales de LLA. En su discruso elogió la participación de Santilli y Ritondo, del Pro; antes, hablaron Pareja y Espert; insistió con que la oposición quiere desestabilizar al Gobierno.
Escotorín: “Las fuerzas políticas no le dieron a la sociedad las respuestas que necesita”
El dirigente de Unidad Popular brindó detalles de la salida del partido del frente Fuerza Patria en la provincia. “Nos plantamos para marcar una clara diferencia en los modos en que se construyen las propuestas”, dijo.Política25/08/2025
En ‘Hablemos de política, por Aries, el dirigente de Unidad Popular – Daniel Escotorín – abordó la salida del partido del frente Fuerza Patria.
“Estamos en un momento donde se requiere de cierta coherencia y firmeza a la hora de sostener nuestro mensaje a la ciudadanía”, reivindicó el dirigente, y consideró que el desencanto general de la sociedad respecto a la política y a los gobierno se manifestó en el voto a Milei en 2023, por lo que, indicó, no se debe “persistir con los vicios típicos de la política”.
En este sentido, Escotorín resaltó que el partido haya marcado una clara diferencia en relación a la oferta electoral y a los modos en los que se construyen esas ofertas.
“Lo que vemos ahora es la repitencia de los mismos modos: recuperar viejas figuras que son parte del problema. Cuando aparecen estas figuras, que siempre están en el momento justo de las coyunturas electorales, nosotros planteamos que el frente no debía ser solo electoral, debía ser un frente político con normas y acuerdos claros”, relató el dirigente.
Finalmente, el referente de Unidad Popular consideró que tienen una tarea muy profunda por delante; la crisis del sistema democrático no solo responde a la cuestión económica, sino que hay un descreimiento generalizado en la política en sí.
“Las fuerzas políticas no le dieron a la sociedad las respuestas que necesita”, sentenció Escotorín.
La oposición vuelve a poner contra las cuerdas al Gobierno. En este caso, los legisladores no apuntarán contra la "agenda de la crueldad", sino contra los temas que salpican al Presidente y a su hermana
Corredor Bioceánico: Diputados analizarán un financiamiento internacional para impulsar obrasPolítica25/08/2025
El proyecto contempla inversiones en infraestructura vial, agua, saneamiento y tecnología para puestos de control, con el objetivo de posicionar a Salta como un eje estratégico en el comercio internacional y la integración regional.
El ministro Lugones pone en marcha un sumario y una auditoría en el área de DiscapacidadPolítica25/08/2025
Ambos procedimientos tendrán lugar tras la intervención en la Andis, que se disparó por los supuestos audios de Diego Spagnuolo; expectativa oficial y posibles denuncias al exfuncionario.
El presidente Javier Milei no habló del escándalo de las presuntas coimas, pero advirtió: “No me importa todo el daño que puedan hacerme de acá a las elecciones”.
Un sondeo de la encuestadora Proyección marca que el 75 por ciento está al tanto de las filtraciones. En ese marco, habrá nuevos vetos a las leyes que benefician al Garrahan y las universidades.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Saeta debe cuatro mil millones de pesos y suspenden el servicio nocturno
Debido a una deuda de 4 mil millones de pesos con las empresas operadoras, estas decidieron suspender el servicio. Saeta trabaja para conseguir los fondos necesarios y evitar la medida.
Petri y Bullrich en la mira por compras millonarias a la droguería Suizo ArgentinaPolítica24/08/2025
Los ministerios de Defensa y Seguridad que conducen Patricia Bullrich y Luis Petri acumularon contratos millonarios con la droguería señalada por Diego Spagnuolo como la empresa que operaba un esquema de coimas con funcionarios del gobierno.
"Cuiden y protejan su tierra": El firme reclamo de Sáenz a los legisladores desde la Rural
En su discurso, el Gobernador llamó a los legisladores nacionales a poner a Salta y su gente por encima de las "banderías políticas".
Una pintura desaparecida durante la Segunda Guerra Mundial habría aparecido en ArgentinaEl Mundo25/08/2025
Un diario neerlandés afirma que lo tienen las hijas de un exmiembro de las SS que vivió en el país. Hay una segunda pintura en la mira.