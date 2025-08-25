SpaceX canceló el lanzamiento de su megacohete Starship por problemas técnicos en tierra.
El ministro de Asuntos Exteriores de Israel se reunirá el miércoles con Marco Rubio
Gideon Saar tiene previsto reunirse también con la secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, y con los miembros de la Conferencia de Presidentes, una organización que agrupa a 50 entidades judías en el país.El Mundo25/08/2025
El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, viajó el domingo a Estados Unidos para una visita diplomática, donde se reunirá con el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio.
“El encuentro tendrá lugar el miércoles en el Departamento de Estado de EEUU, en Washington. Esta será su segunda reunión, tras la que mantuvieron en febrero pasado durante la visita del secretario de Estado a Israel”, informó Exteriores en un comunicado.
Saar tiene previsto reunirse también con la secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, a quien recibió en Israel en mayo, así como con miembros de la Conferencia de Presidentes, organización que agrupa a 50 entidades judías en Estados Unidos, y con los líderes del grupo de presión proisraelí AIPAC.
Su visita se produce en medio del aumento de la presión internacional tras la declaración oficial de hambruna en Gaza por parte de la ONU el viernes y las denuncias por el asesinato de niños en el enclave, donde el Ministerio de Sanidad gazatí reporta más de 62.600 muertos.
Por su parte, el Gobierno israelí rechazó la declaración de hambruna. En un comunicado del ministerio de Asuntos Exteriores, afirmó que “no hay hambruna en Gaza” y calificó el informe de la ONU como parcial, basado “en las mentiras de Hamás”.
Según el mismo, “el IPC (Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria) publicó un informe fabricado ‘a medida’ para la falsa campaña de Hamas” y acusó al organismo de haberse “desviado de sus propias reglas e ignorado sus propios criterios”.
El texto añade que “todo (el informe) se basa en las mentiras de Hamas blanqueadas por organizaciones con intereses particulares”.
En paralelo, la ONU indicó que la hambruna afecta por primera vez a Medio Oriente y advirtió que 500.000 personas se encontraban en situación “catastrófica”. La Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria, con sede en Roma, confirmó que la hambruna está en curso en la gobernación de Gaza y podría extenderse a Deir al Balah y Khan Younis antes de finales de septiembre.
Tras la declaración oficial, el secretario general de la ONU, António Guterres, señaló: “Justo cuando parece que ya no quedan palabras para describir el infierno que se vive en Gaza, se ha añadido una nueva hambruna”.
Agregó que la situación es “un desastre provocado por el hombre, una crítica moral y un fracaso de la humanidad misma” y subrayó que Israel, como potencia ocupante, tiene obligaciones legales para garantizar suministro de alimentos y medicamentos a la población.
El director de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, afirmó que la hambruna “podría haberse evitado” sin “la obstrucción sistemática de Israel”, mientras que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, indicó que “es un crimen de guerra utilizar el hambre con fines militares”.
En el plano interno, Israel enfrenta una manifestación nacional convocada para el martes en favor de un acuerdo que permita liberar a los 50 rehenes, después de que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, no respondiera al último borrador aceptado por Hamás para un alto el fuego.
Con información de EFE
Bombardeo a un hospital en Gaza: murieron 19 personas, entre ellas cuatro periodistasEl Mundo25/08/2025
Un ataque israelí impactó en el Hospital Nasser de Khan Younis, el mayor del sur del enclave. Entre las víctimas hay reporteros de AP, Reuters, Al Jazeera y NBC.
Luca Sinigaglia perdió la vida por falta de oxígeno e hipotermia mientras llevaba provisiones a Natalia, varada a más de 7.500 metros.
Dejó a su cachorro de tres meses en el estacionamiento del aeropuerto de Santa Catarina. Fue arrestado al desembarcar en Brasilia. El animal fue adoptado por un empleado.
La víctima de 93 años, fue encontrada por su esposa desplomado y sangrando en Daisen.
Una pintura desaparecida durante la Segunda Guerra Mundial habría aparecido en ArgentinaEl Mundo25/08/2025
Un diario neerlandés afirma que lo tienen las hijas de un exmiembro de las SS que vivió en el país. Hay una segunda pintura en la mira.
Saeta debe cuatro mil millones de pesos y suspenden el servicio nocturno
Debido a una deuda de 4 mil millones de pesos con las empresas operadoras, estas decidieron suspender el servicio. Saeta trabaja para conseguir los fondos necesarios y evitar la medida.
Petri y Bullrich en la mira por compras millonarias a la droguería Suizo ArgentinaPolítica24/08/2025
Los ministerios de Defensa y Seguridad que conducen Patricia Bullrich y Luis Petri acumularon contratos millonarios con la droguería señalada por Diego Spagnuolo como la empresa que operaba un esquema de coimas con funcionarios del gobierno.
Corrupción en la ANDIS y el círculo de Milei: el escándalo que trascendió al mundoArgentina24/08/2025
La mayoría de los informes se centran en la filtración de los audios que destaparon una presunta red de sobornos en la compra de medicamentos y en la implicación del círculo familiar más cercano al Presidente.
Operativo en partido de Central Norte dejó 20 demorados; cinco con requerimiento judicialDeportes24/08/2025
El evento se llevó a cabo anoche entre los equipos de Central Norte y Gimnasia y Esgrima. Asistieron alrededor de 3600 personas. La cobertura estuvo integrada por más de 400 efectivos.
"Cuiden y protejan su tierra": El firme reclamo de Sáenz a los legisladores desde la Rural
En su discurso, el Gobernador llamó a los legisladores nacionales a poner a Salta y su gente por encima de las "banderías políticas".