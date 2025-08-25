SpaceX canceló el lanzamiento de su megacohete Starship por problemas técnicos en tierra.
Bombardeo a un hospital en Gaza: murieron 19 personas, entre ellas cuatro periodistas
Un ataque israelí impactó en el Hospital Nasser de Khan Younis, el mayor del sur del enclave. Entre las víctimas hay reporteros de AP, Reuters, Al Jazeera y NBC.El Mundo25/08/2025
Un nuevo bombardeo sacudió la Franja de Gaza y dejó una escena de horror: al menos 19 personas murieron tras un ataque aéreo israelí contra el Hospital Nasser de Khan Younis, el mayor centro médico del sur del enclave. Entre las víctimas se encuentran cuatro periodistas que trabajaban en la cobertura del conflicto.
El ataque, que según fuentes locales incluyó dos misiles lanzados con pocos minutos de diferencia, impactó de lleno en el cuarto piso del hospital. El segundo estallido se produjo cuando los equipos de rescate y colegas de las víctimas ya estaban en el lugar.
Quiénes son los periodistas que murieron en el ataque al hospital de Gaza
Entre las víctimas figuran: Mariam Dagga (periodista gráfica independiente de 33 años, colaboradora de Associated Press), Hussam al-Masri (camarógrafo de Reuters), Mohamed Salameh (camarógrafo de Al Jazeera) y Moaz Abu Taha (reportero de NBC).
Dagga solía trabajar en el hospital, documentando la lucha de los médicos contra la desnutrición infantil. Además, resultó herido el fotógrafo Hatem Khaled de Reuters y murió un trabajador de la Defensa Civil gazatí.
El área atacada era un punto habitual para la prensa internacional, elegida por su buena conectividad y visibilidad para transmisiones en directo. Según relatos recogidos por la agencia EFE, tras el primer impacto, varios colegas y rescatistas acudieron a ayudar y fueron alcanzados por el segundo misil.
La respuesta de Israel tras el bombardeo
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron el ataque y anunciaron una investigación preliminar. En un comunicado, aseguraron: “Las FDI lamentan cualquier daño a personas no involucradas y de ninguna manera dirigen ataques contra periodistas como tales, actuando en la medida de lo posible para reducir el daño a ellos, al tiempo que se mantiene la seguridad de nuestras fuerzas”.
El Hospital Nasser ya venía soportando meses de bombardeos y está al límite: según su director, Atef al-Hout, hay más de 1000 pacientes en instalaciones diseñadas para 340 camas. Muchos enfermos son atendidos en pasillos o en hospitales de campaña improvisados, y la falta de suministros y personal agrava la situación.
Con información de TN
El ministro de Asuntos Exteriores de Israel se reunirá el miércoles con Marco RubioEl Mundo25/08/2025
Gideon Saar tiene previsto reunirse también con la secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, y con los miembros de la Conferencia de Presidentes, una organización que agrupa a 50 entidades judías en el país.
Luca Sinigaglia perdió la vida por falta de oxígeno e hipotermia mientras llevaba provisiones a Natalia, varada a más de 7.500 metros.
Dejó a su cachorro de tres meses en el estacionamiento del aeropuerto de Santa Catarina. Fue arrestado al desembarcar en Brasilia. El animal fue adoptado por un empleado.
La víctima de 93 años, fue encontrada por su esposa desplomado y sangrando en Daisen.
Una pintura desaparecida durante la Segunda Guerra Mundial habría aparecido en ArgentinaEl Mundo25/08/2025
Un diario neerlandés afirma que lo tienen las hijas de un exmiembro de las SS que vivió en el país. Hay una segunda pintura en la mira.
Saeta debe cuatro mil millones de pesos y suspenden el servicio nocturno
Debido a una deuda de 4 mil millones de pesos con las empresas operadoras, estas decidieron suspender el servicio. Saeta trabaja para conseguir los fondos necesarios y evitar la medida.
Petri y Bullrich en la mira por compras millonarias a la droguería Suizo ArgentinaPolítica24/08/2025
Los ministerios de Defensa y Seguridad que conducen Patricia Bullrich y Luis Petri acumularon contratos millonarios con la droguería señalada por Diego Spagnuolo como la empresa que operaba un esquema de coimas con funcionarios del gobierno.
Corrupción en la ANDIS y el círculo de Milei: el escándalo que trascendió al mundoArgentina24/08/2025
La mayoría de los informes se centran en la filtración de los audios que destaparon una presunta red de sobornos en la compra de medicamentos y en la implicación del círculo familiar más cercano al Presidente.
Operativo en partido de Central Norte dejó 20 demorados; cinco con requerimiento judicialDeportes24/08/2025
El evento se llevó a cabo anoche entre los equipos de Central Norte y Gimnasia y Esgrima. Asistieron alrededor de 3600 personas. La cobertura estuvo integrada por más de 400 efectivos.
"Cuiden y protejan su tierra": El firme reclamo de Sáenz a los legisladores desde la Rural
En su discurso, el Gobernador llamó a los legisladores nacionales a poner a Salta y su gente por encima de las "banderías políticas".