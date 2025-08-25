La ola de calor que los españoles están padeciendo este agosto y que ya provocó más de 1.100 muertes en lo que va del verano europeo es la más intensa jamás vivida desde que hay registros.
Israel explicó los motivos del ataque al hospital en Gaza
Tras el ataque israelí contra el hospital Nasser en Gaza de este lunes, que dejó a menos 19 personas muertas, el ejército de Israel anunció haber ordenado la apertura de una “investigación”.El Mundo25/08/2025
El ejército israelí declaró en un comunicado que lamenta "cualquier daño a individuos no involucrados", después de que más temprano en el día, las tropas del ejército israelí hayan llevaron a cabo un ataque en la zona del hospital Naser en Khan Yunis.
"Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) lamentan cualquier daño a individuos no involucrados y no atacan a periodistas como tales. Las FDI tratan de mitigar el daño a los individuos no involucrados lo máximo posible", se detalla en el comunicado.
En el mensaje, el Ejército dijo que el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, ordenó realizar una investigación: "El jefe del Estado Mayor ordenó que se realizara una investigación preliminar lo antes posible”.
Por su parte, el Ministerio de Sanidad gazatí informó en un comunicado: "El primer ataque tuvo como objetivo el cuarto piso del Complejo Médico Nasser, seguido de un segundo ataque a la llegada de las ambulancias para rescatar a los heridos y muertos".
Que se sabe hasta ahora del bombardeo de Israel al hospital
Según informaron fuentes del centro hospitalario y confirmó el Ministerio de Sanidad de Gaza, la cifra de fallecidos es de al menos 19 personas, tras el ataque que consistió en dos impactos en el último descanso de la escalera de incendios del edificio Al Yassine, donde los informadores solían grabar y transmitir en vivo para cadenas internacionales como las agencias de noticias Associated Press (AP) y Reuters, y la televisión catarí Al Jazeera.
Los reporteros fallecidos son Hossam Al Masri (camarógrafo de la agencia de noticias Reuters), Mohamed Salama (camarógrafo de la cadena catarí Al Jazeera), Mariam Abu Daqqa (informadora de la agencia estadounidense AP) y Moaz Abu Taha (reportero de la cadena estadounidense NBC).
Las fuentes sanitarias indicaron que de los fallecidos, cuatro de ellos aún no han sido identificados. Entre los muertos, además de los periodistas, hay un estudiante de sexto año de Medicina y un empleado de seguridad del complejo médico, llamado Muhammad Mansour Al-Ajili.
La Sanidad gazatí condenó el "horrible crimen" de las fuerzas israelíes al atacar el Nasser, que describió como "el único hospital público en funcionamiento en el sur de la Franja de Gaza". Un trabajador de la Defensa Civil gazatí, el bombero Imad Abdul Hakim Al-Shaer se encuentra entre los fallecidos, según informó la organización en un comunicado.
Por otro lado, reportaron siete heridos más entre sus trabajadores "mientras intentaban rescatar a los heridos y recuperar a los muertos".
SpaceX canceló el lanzamiento de su megacohete Starship por problemas técnicos en tierra.
Bombardeo a un hospital en Gaza: murieron 19 personas, entre ellas cuatro periodistasEl Mundo25/08/2025
Un ataque israelí impactó en el Hospital Nasser de Khan Younis, el mayor del sur del enclave. Entre las víctimas hay reporteros de AP, Reuters, Al Jazeera y NBC.
El ministro de Asuntos Exteriores de Israel se reunirá el miércoles con Marco RubioEl Mundo25/08/2025
Gideon Saar tiene previsto reunirse también con la secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, y con los miembros de la Conferencia de Presidentes, una organización que agrupa a 50 entidades judías en el país.
Luca Sinigaglia perdió la vida por falta de oxígeno e hipotermia mientras llevaba provisiones a Natalia, varada a más de 7.500 metros.
Dejó a su cachorro de tres meses en el estacionamiento del aeropuerto de Santa Catarina. Fue arrestado al desembarcar en Brasilia. El animal fue adoptado por un empleado.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Saeta debe cuatro mil millones de pesos y suspenden el servicio nocturno
Debido a una deuda de 4 mil millones de pesos con las empresas operadoras, estas decidieron suspender el servicio. Saeta trabaja para conseguir los fondos necesarios y evitar la medida.
Petri y Bullrich en la mira por compras millonarias a la droguería Suizo ArgentinaPolítica24/08/2025
Los ministerios de Defensa y Seguridad que conducen Patricia Bullrich y Luis Petri acumularon contratos millonarios con la droguería señalada por Diego Spagnuolo como la empresa que operaba un esquema de coimas con funcionarios del gobierno.
Operativo en partido de Central Norte dejó 20 demorados; cinco con requerimiento judicialDeportes24/08/2025
El evento se llevó a cabo anoche entre los equipos de Central Norte y Gimnasia y Esgrima. Asistieron alrededor de 3600 personas. La cobertura estuvo integrada por más de 400 efectivos.
"Cuiden y protejan su tierra": El firme reclamo de Sáenz a los legisladores desde la Rural
En su discurso, el Gobernador llamó a los legisladores nacionales a poner a Salta y su gente por encima de las "banderías políticas".