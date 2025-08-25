Pueden donar, personas de entre 16 y 65 años, con documento de identidad y sin necesidad de ayuno. También se inscribirá a voluntarios para potencial donación de médula ósea.
Consentimiento y respeto: la base de las parejas abiertas
La sexóloga Mónica Gelsi advirtió que explorar fantasías sexuales fuera de la monogamia requiere diálogo y aceptación mutua para no afectar la relación.Salud25/08/2025Agustina Tolaba
En “De Esto Si Se Habla: Salud y Sexualidad”, la doctora Mónica Gelsi se refirió a las dinámicas de parejas que deciden abrir su relación para explorar fantasías sexuales, como intercambios de parejas, tríos o prácticas swingers.
“Lo importante es el consentimiento. Muchas veces uno hace algo para el que no está preparado solo para mantener la pareja o concretar los deseos del otro, y eso tiene riesgos”, explicó Gelsi.
La especialista destacó que estas prácticas, aunque consideradas “avanzadas” dentro de ciertos contextos culturales o religiosos, no son inusuales y pueden aportar bienestar si se realizan con acuerdo mutuo. Sin embargo, alertó que no siempre todos los miembros de la pareja las experimentan de manera positiva.
Gelsi subrayó que el diálogo constante y la construcción de vínculos saludables son fundamentales. “No aceptar algo por obligación. Es clave hablar con la pareja y respetar los límites de cada uno”, señaló.
La sexóloga también remarcó que abrir la relación implica riesgos afectivos y que la fantasía compartida sin afecto puede tener consecuencias inesperadas. “Es importante mantener el erotismo y cuidar la relación, sin descuidar la salud física y emocional de cada miembro”, concluyó.
Las emergencias más frecuentes incluyeron heridas por arma blanca, accidentes de tránsito, pérdidas de conocimiento y asistencia en eventos de concurrencia masiva.
El análisis longitudinal entre 2022 y 2024 mostró que solo un 58% de la población se mantuvo estable sin síntomas.
Durante el encuentro se abordarán temas clave como los esquemas de vacunación actuales, normativas vigentes, incorporación de nuevas vacunas al calendario nacional, entre otros temas.
Se recibirán donaciones a personas de entre 16 y 65 años, con documento de identidad y sin estar en ayunas. También se registrará a voluntarios para potencial donación de médula ósea.
El móvil oncológico visita la Capital: mujeres celebran estudios gratuitos y accesibles
En el marco del mes de la lactancia, vecinas destacaron la facilidad de acceder a Papanicolau y mamografías, y el impacto positivo en la prevención y la concientización sanitaria.
Saeta debe cuatro mil millones de pesos y suspenden el servicio nocturno
Debido a una deuda de 4 mil millones de pesos con las empresas operadoras, estas decidieron suspender el servicio. Saeta trabaja para conseguir los fondos necesarios y evitar la medida.
Petri y Bullrich en la mira por compras millonarias a la droguería Suizo ArgentinaPolítica24/08/2025
Los ministerios de Defensa y Seguridad que conducen Patricia Bullrich y Luis Petri acumularon contratos millonarios con la droguería señalada por Diego Spagnuolo como la empresa que operaba un esquema de coimas con funcionarios del gobierno.
Corrupción en la ANDIS y el círculo de Milei: el escándalo que trascendió al mundoArgentina24/08/2025
La mayoría de los informes se centran en la filtración de los audios que destaparon una presunta red de sobornos en la compra de medicamentos y en la implicación del círculo familiar más cercano al Presidente.
Operativo en partido de Central Norte dejó 20 demorados; cinco con requerimiento judicialDeportes24/08/2025
El evento se llevó a cabo anoche entre los equipos de Central Norte y Gimnasia y Esgrima. Asistieron alrededor de 3600 personas. La cobertura estuvo integrada por más de 400 efectivos.
"Cuiden y protejan su tierra": El firme reclamo de Sáenz a los legisladores desde la Rural
En su discurso, el Gobernador llamó a los legisladores nacionales a poner a Salta y su gente por encima de las "banderías políticas".