Salta: de 80 accidentes, 27 involucraron a motociclistas

Consentimiento y respeto: la base de las parejas abiertas
La sexóloga Mónica Gelsi advirtió que explorar fantasías sexuales fuera de la monogamia requiere diálogo y aceptación mutua para no afectar la relación.
El Sistema de Emergencia Médica para Accidentes y Catástrofes (SAMEC) realizó un total de 303 atenciones prehospitalarias entre las 7 del viernes 22 y las 7 del lunes 25 de agosto.
Las emergencias más frecuentes incluyeron heridas por arma blanca, accidentes de tránsito, pérdidas de conocimiento y asistencia en eventos de concurrencia masiva.
Materno Infantil
El hospital Materno Infantil reportó, desde las 20 horas del viernes hasta las 9 del lunes, las siguientes novedades:
En la guardia de adultos se atendieron 238 pacientes, de los cuales 36 fueron hospitalizados. Hubo 146 de ginecología, 86 atenciones de obstetricia y 45 de clínica médica.
En la guardia pediátrica, ingresaron 525 pacientes, de los cuales 35 fueron hospitalizados. Entre las causas de urgencia se contabilizan 165 por patologías respiratorias, 46 por gastroenteritis, 82 traumatismos varios, 3 por mordedura de perros, 2 intoxicados, 1 quemado y 3 accidentes de tránsito.
Hubo 25 nacidos vivos: 18 hombres y 7 mujeres.
San Bernardo
En el hospital San Bernardo, durante el fin de semana, se atendieron por guardia 710 consultas. De los cuales 594 fueron ambulatorios.
De los pacientes atendidos, 138 fueron hospitalizados.
Hubo 80 personas accidentadas, de las cuales 41 fueron por siniestros de tránsito:
27 motociclistas
3 ciclistas
8 automovilistas
2 transeúntes
1 transporte público
También, entre las asistencias por guardia, se contabilizaron 36 pacientes derivados por otros centros sanitarios.
Papa Francisco
En el hospital Papa Francisco se atendieron 277 pacientes durante el fin de semana, 250 fueron por ingreso ambulatorio. Entre las causas, 7 por derivaciones de otros establecimientos de salud, 20 por accidente, 1 por armas blancas, 15 por accidentes de tránsito y otros 4.
Señor del Milagro
Durante el fin de semana, la guardia de emergencias del hospital Señor del Milagro atendió a 353 personas. Los requerimientos médicos, en su mayoría fueron por casos de faringitis aguda, rinofaringitis, dolor abdominal y gastroenteritis.
Arturo Oñativia
El hospital Arturo Oñativia atendió 39 consultas por guardia de emergencias durante el fin de semana, siendo las principales causas: infección del tracto urinario, abdomen agudo, diabetes mellitus y emergencia hipertensiva.
Miguel Ragone
El Hospital Dr. Miguel Ragone informa que durante el fin de semana, se registró la atención de 36 consultas entre psicológicas y psiquiátricas en la guardia.
Pueden donar, personas de entre 16 y 65 años, con documento de identidad y sin necesidad de ayuno. También se inscribirá a voluntarios para potencial donación de médula ósea.
El análisis longitudinal entre 2022 y 2024 mostró que solo un 58% de la población se mantuvo estable sin síntomas.
Durante el encuentro se abordarán temas clave como los esquemas de vacunación actuales, normativas vigentes, incorporación de nuevas vacunas al calendario nacional, entre otros temas.
Se recibirán donaciones a personas de entre 16 y 65 años, con documento de identidad y sin estar en ayunas. También se registrará a voluntarios para potencial donación de médula ósea.
En el marco del mes de la lactancia, vecinas destacaron la facilidad de acceder a Papanicolau y mamografías, y el impacto positivo en la prevención y la concientización sanitaria.
Debido a una deuda de 4 mil millones de pesos con las empresas operadoras, estas decidieron suspender el servicio. Saeta trabaja para conseguir los fondos necesarios y evitar la medida.
Los ministerios de Defensa y Seguridad que conducen Patricia Bullrich y Luis Petri acumularon contratos millonarios con la droguería señalada por Diego Spagnuolo como la empresa que operaba un esquema de coimas con funcionarios del gobierno.
La mayoría de los informes se centran en la filtración de los audios que destaparon una presunta red de sobornos en la compra de medicamentos y en la implicación del círculo familiar más cercano al Presidente.
El evento se llevó a cabo anoche entre los equipos de Central Norte y Gimnasia y Esgrima. Asistieron alrededor de 3600 personas. La cobertura estuvo integrada por más de 400 efectivos.
En su discurso, el Gobernador llamó a los legisladores nacionales a poner a Salta y su gente por encima de las "banderías políticas".