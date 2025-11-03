Moreno: “Sáenz deberá hacer un ajuste”

Legisladores argentinos, de distintos partidos, fueron recibidos por el Papa León XIV en el VaticanoPolítica03/11/2025
El encuentro se produjo en el marco de una audiencia organizada por la Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP).
El diputado nacional libertario advirtió que el gobernador salteño deberá hacer un ajuste en las cuentas provinciales para estar a tono con las políticas que lleva adelante el gobierno de Javier Milei.Política03/11/2025
En ‘Hablemos de política’ – por Aries – el diputado nacional por Salta de La Libertad Avanza, Julio Moreno, advirtió que el gobernador Sáenz deberá hacer un ajuste en la próxima etapa.
“Uno de los impuestos que más tiene que bajar es el de las actividades económicas. Van a tener que ajustar los números y empezar a hablar de competencias entre provincias y entre municipios”, aseguró el legislador.
Indicó, en tanto, que el impuesto a las actividades económicas es un impuesto totalmente regresivo y que, de hecho, por la presión fiscal en la provincia, algunas compras que se hacen localmente utilizan facturas de Buenos Aires.
Asimismo, consideró que es necesaria una reforma laboral y que, para tal fin, están trabajando con los sindicatos para sacarla adelante.
“La oposición dice que se va a tener que trabajar más horas, pero hay que tener en claro que no se va a trabajar más de 45 horas semanales”, señaló, y consideró que no puede tolerarse que haya un 50% de trabajadores argentinos en la informalidad; “a los sindicatos no les importaba, pero nosotros estamos poniendo esas cosas sobre el tapete y estamos discutiendo leyes para beneficiar a todos los argentinos”, añadió finalizando.
La iniciativa tiene como objeto “fortalecer las políticas de educación y concientización ambiental” en los establecimientos educativos, gestión pública y privada, en los niveles primario y secundario.
En los bloques desconfían de las intenciones del oficialismo porque entienden que fueron “poco permeables” a aceptar recomendaciones. En diciembre de 2024 el oficialismo retiró el proyecto.
Tres meses antes del lanzamiento y colapso de $LIBRA, Milei y Novelli evaluaron generar negocios que les permitiera monetizar la imagen del Presidente con el fin de obtener ganancias millonarias para ambos.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, utiliza su cuenta de X para lanzar una grave acusación contra el presidente, Javier Milei, y su homólogo boliviano, Rodrigo Paz.
El presidente Javier Milei encabezó este lunes la primera reunión de su Gabinete renovado en Casa Rosada. Participaron los nuevos ministros Diego Santilli y Manuel Adorni.
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
El último fin de semana extra largo de 2025 será del 21 al 24 de noviembre. Impulso al turismo por feriado puente y el Día de la Soberanía.
Deportivo Morón dio la sorpresa en el reducido de la Primera Nacional al eliminar a Atlanta. El "Gallito" se hizo fuerte y, tras un 0-0 de visitante, logró el pase a las semifinales del torneo.
River Plate cayó como local 1 a 0 ante Gimnasia, agudizando su crisis en el Torneo Clausura. La derrota se selló sobre la hora, cuando el arquero de Gimnasia le atajó un penal a Miguel Borja en la última jugada del partido.
Tras la nueva derrota de River Plate ante Gimnasia, el DT Marcelo Gallardo decidió suspender la conferencia de prensa. Gallardo se retiró del Monumental en silencio, sin brindar declaraciones.