Moreno: “Sáenz deberá hacer un ajuste”

En ‘Hablemos de política’ – por Aries – el diputado nacional por Salta de La Libertad Avanza, Julio Moreno, advirtió que el gobernador Sáenz deberá hacer un ajuste en la próxima etapa.

“Uno de los impuestos que más tiene que bajar es el de las actividades económicas. Van a tener que ajustar los números y empezar a hablar de competencias entre provincias y entre municipios”, aseguró el legislador.

Indicó, en tanto, que el impuesto a las actividades económicas es un impuesto totalmente regresivo y que, de hecho, por la presión fiscal en la provincia, algunas compras que se hacen localmente utilizan facturas de Buenos Aires.

Asimismo, consideró que es necesaria una reforma laboral y que, para tal fin, están trabajando con los sindicatos para sacarla adelante.

“La oposición dice que se va a tener que trabajar más horas, pero hay que tener en claro que no se va a trabajar más de 45 horas semanales”, señaló, y consideró que no puede tolerarse que haya un 50% de trabajadores argentinos en la informalidad; “a los sindicatos no les importaba, pero nosotros estamos poniendo esas cosas sobre el tapete y estamos discutiendo leyes para beneficiar a todos los argentinos”, añadió finalizando.