Sáenz entrega nuevos móviles a la Policía de Salta para reforzar la seguridad

El gobernador Gustavo Sáenz presidirá hoy el acto de entrega de nuevos vehículos a la Policía de Salta. La ceremonia, que comenzará a las 10 de la mañana, se llevará a cabo en la Jefatura de Policía.

La incorporación de estos móviles busca mejorar la capacidad de respuesta y el patrullaje de las fuerzas de seguridad en la capital y en las localidades del interior provincial.

El evento se podrá seguir en vivo a través del canal oficial de YouTube del Gobierno de la Provincia de Salta.