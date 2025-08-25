Sáenz entrega nuevos móviles a la Policía de Salta para reforzar la seguridad

El acto oficial se realizará hoy, lunes 25 de agosto, a las 10 de la mañana en la Jefatura de la Policía de Salta. Las nuevas unidades se destinarán a reforzar la operatividad tanto en Capital como en el interior de la provincia.

Salta25/08/2025Ivana ChañiIvana Chañi

El gobernador Gustavo Sáenz presidirá hoy el acto de entrega de nuevos vehículos a la Policía de Salta. La ceremonia, que comenzará a las 10 de la mañana, se llevará a cabo en la Jefatura de Policía.

La incorporación de estos móviles busca mejorar la capacidad de respuesta y el patrullaje de las fuerzas de seguridad en la capital y en las localidades del interior provincial.

El evento se podrá seguir en vivo a través del canal oficial de YouTube del Gobierno de la Provincia de Salta.

