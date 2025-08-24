Agónico triunfo del Cuervo en el Martearena

Triunfo épico de Los Pumas: se impusieron 29-23 sobre los All Blacks por primera vez en Argentina
En un partido para el recuerdo, Los Pumas vencieron a los All Blacks por 29-23 en el estadio de Vélez.
Central Norte se hizo fuerte en el estadio Padre Ernesto Martearena y venció a Gimnasia y Esgrima de Mendoza por 1 a 0. El único tanto del encuentro llegó en el último suspiro del partido, cuando Augusto Berrondo, a los 90+4 minutos, anotó el gol de la victoria para desatar la euforia de la hinchada azabache.
Con este triunfo, el Cuervo se ubica en el puesto 13 de la Primera Nacional, con 33 puntos.
En la próxima jornada, visitará a Gimnasia de Jujuy.
Rosario Central y Newell's se midieron en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura.
De esta manera, el Tottenham se mantiene con puntaje ideal luego de dos fechas, ya que en su estreno en esta temporada de la Premier League goleó 3-0 al Burnley.
Las puertas de acceso al público en el Estadio Martearena se habilitarán a partir de las 20:30 horas, mientras que el partido comenzará a las 22 horas.
El director técnico continúa su planificación y confirma seis bajas en el "Xeneize", algunas por bajo rendimiento y otras por recuperación, para el choque de este domingo.
El "Canalla", que contará con la participación de Ángel Di María, recibe a una "Lepra" que no se dejará vencer en el Gigante de Arroyito.
Con la participación de más de 100 policías, Bomberos Voluntarios, la Subsecretaría de Defensa Civil y la Municipalidad, un amplio operativo coordinado se llevó a cabo el viernes.
Los servicios de nueve vuelos se encontraban programados fuera de la hora determinadas para la medida de fuerza. Las medidas de fuerza se repetirán mañana con el mismo esquema que ayer.
Por trabajos en la calzada, la Municipalidad informó sobre un corte total de tránsito a partir de este sábado 23 de agosto.