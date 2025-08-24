Agónico triunfo del Cuervo en el Martearena

Central Norte se hizo fuerte en el estadio Padre Ernesto Martearena y venció a Gimnasia y Esgrima de Mendoza por 1 a 0. El único tanto del encuentro llegó en el último suspiro del partido, cuando Augusto Berrondo, a los 90+4 minutos, anotó el gol de la victoria para desatar la euforia de la hinchada azabache.

Con este triunfo, el Cuervo se ubica en el puesto 13 de la Primera Nacional, con 33 puntos.

En la próxima jornada, visitará a Gimnasia de Jujuy.