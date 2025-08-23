Salta: fue hallado con un cuadro de grave deshidratación el niño extraviado en el monte

La Policía de Salta localizó esta madrugada a un niño de 12 años que había sido reportado como extraviado en la comunidad Arrozal, distante a 40 kilómetros de Santa Victoria Este.

Fue ubicado y trasladado al hospital local con un cuadro severo de deshidratación.

El protocolo de Búsqueda de Personas Extraviadas fue activado el miércoles cuando familiares alertaron que el niño se había ausentado de su domicilio el día martes.

Tras las tareas de rastrillajes y búsqueda con la colaboración de lugareños el menor fue hallado a 20 kilómetros de su domicilio en una zona de monte.

Trabajaron en el operativo efectivos del Distrito de Prevención 4 de Tartagal y baqueanos de la zona.

Intervino la Fiscalía Penal de Salvador Mazza.