Ocurrió ayer en la intersección de ruta provincial 26 y calle Joaquín V. González, donde un hombre perdió la vida. Trabajaron efectivos del Distrito de Prevención 10. Intervino la UGAP.
Salta: fue hallado con un cuadro de grave deshidratación el niño extraviado en el monte
El trabajo de búsqueda se había activado el miércoles a raíz de la alerta de familiares. El niño fue localizado esta madrugada y trasladado al hospital local donde permanece internado por deshidratación.Policiales23/08/2025
La Policía de Salta localizó esta madrugada a un niño de 12 años que había sido reportado como extraviado en la comunidad Arrozal, distante a 40 kilómetros de Santa Victoria Este.
Fue ubicado y trasladado al hospital local con un cuadro severo de deshidratación.
El protocolo de Búsqueda de Personas Extraviadas fue activado el miércoles cuando familiares alertaron que el niño se había ausentado de su domicilio el día martes.
Tras las tareas de rastrillajes y búsqueda con la colaboración de lugareños el menor fue hallado a 20 kilómetros de su domicilio en una zona de monte.
Trabajaron en el operativo efectivos del Distrito de Prevención 4 de Tartagal y baqueanos de la zona.
Intervino la Fiscalía Penal de Salvador Mazza.
Un hombre de 28 años habría sustraído elementos tras violentar una puerta de ingreso. Se secuestraron dos parlantes. Intervino la Fiscalía Penal de Cerrillos.
Tres policias detenidos por realizar un control vehicular no autorizado en PichanalPoliciales22/08/2025
Sucedió este miércoles, cuando en el contexto de una investigación por otro delito, personal policial encontró un control vehicular que no había sido diagramado por la Policía de la Provincia. Los acusados permanecen detenidos.
Ambos perdieron la vida durante la noche de este miércoles por heridas que habrían sido causadas por disparos de arma de fuego.
Investigan la muerte de un operario a causa de la detonación de un explosivo en TartagalPoliciales19/08/2025
Ocurrió en la localidad de General Mosconi, la zona fue vallada y se realizarán las pericias de rigor, con la intervención de expertos en explosivos.
Ocurrió esta madrugada en barrio Centro. El hombre puesto a disposición de la Justicia poseía pedido de captura de Córdoba. Se recuperaron elementos sustraídos. Intervino la Fiscalía Penal 2.
El Gobierno pasó a disponibilidad a 343 trabajadores del INTA y otros dos organismosPolítica22/08/2025
Economía oficializó la puesta en “situación de disponibilidad” de empleados de planta que tenían estabilidad adquirida en el INTA, el exInstituto Nacional de Semillas y el Instituto Nacional de Vitivinicultura
La discusión volvió a instalarse en la agenda política, social y científica después de que Diputados aprobara con amplia mayoría un proyecto que plantea retrasar una hora los relojes en todo el territorio nacional.
Las declaraciones del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Alvin Holsey, contra China y su presencia en América Latina y en la Argentina volvió a escribir un nuevo capítulo de los choques que ambas potencias mantienen.
La escuela técnica “Capitán Lotufo” organizó una exposición e invitó a instituciones educativas para mostrar el trabajo que realizan. Continuará este sábado 23 en instalaciones del barrio Docente Sur.
Distintas áreas del municipio trabajan coordinadamente para controlar los focos ígneos y auxiliar a los vecinos afectados, en diversas zonas de la ciudad. Se solicita tener sumo cuidado y ante cualquier emergencia comunicarse al 911 o 105.