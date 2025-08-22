Ucrania destruyó estación petrolera rusa cerca de la frontera

Israel negó la hambruna en GazaEl Mundo22/08/2025
El Gobierno de Israel rechazó este viernes el informe de la ONU que declaró oficialmente una hambruna en Gaza, calificándolo como parcial y basado “en las mentiras de Hamas”.
El ataque interrumpe el flujo de crudo hacia Hungría, Eslovaquia y Bielorrusia, afectando el oleoducto Druzhba.El Mundo22/08/2025
Las fuerzas ucranianas bombardearon este jueves la central petrolera de Unecha, en la región rusa de Bryansk, provocando un incendio de gran magnitud.
La estación, propiedad de la compañía estatal rusa Transneft, es un punto estratégico del oleoducto Druzhba, responsable de transportar petróleo desde Rusia hacia varios países europeos, especialmente Hungría, Eslovaquia y Bielorrusia.
El comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, Robert “Madyar” Brovdi, confirmó la operación mediante un video difundido en redes sociales. En las imágenes se aprecia el incendio desatado en la instalación tras el impacto.
Brovdi explicó que el ataque estuvo a cargo del 14º regimiento de la fuerza de drones y acompañó su mensaje con la frase en húngaro “Ruszkik haza!”, que significa “Rusos, váyanse a casa”, una consigna histórica utilizada durante la Revolución Húngara de 1956. También desafió a las autoridades rusas afirmando con ironía: “Reparen esto en 48 horas”.
La instalación atacada tiene la capacidad de bombear hasta 60 millones de toneladas de petróleo al año y se sitúa a unos 60 kilómetros de la frontera con Ucrania, en una región repetidamente golpeada por ataques durante el conflicto.
Además de ser clave para el puerto ruso de Ust-Luga en el mar Báltico, es fundamental para abastecer la refinería de Mozyr en Bielorrusia, así como para mantener el flujo de petróleo hacia países de la Unión Europea que aún importan crudo ruso bajo excepciones a las sanciones, principalmente Hungría y Eslovaquia.
No es la primera vez que Unecha sufre daños. El 12 de agosto, drones ucranianos destruyeron dos estaciones de bombeo, un edificio técnico y equipos auxiliares en las mismas instalaciones. Aquella vez también hubo un gran incendio, aunque, al igual que en esta ocasión, las autoridades rusas no informaron sobre víctimas ni daños colaterales. Apenas unos días antes, otra estación del oleoducto en la región rusa de Tambov también fue atacada, lo que obligó a Hungría a suspender temporalmente la importación de petróleo ruso.
El gobernador de Bryansk, Alexander Bogomaz, anunció una alerta de misiles tras el ataque y afirmó que las defensas rusas lograron destruir dos drones en la zona, “sin víctimas ni daños”. Sin embargo, las imágenes difundidas por las fuerzas ucranianas mostraban un incendio importante en el complejo, contradiciendo el parte oficial.
Hungría, uno de los países europeos más dependientes del petróleo ruso, se mostró especialmente preocupada por el impacto en su suministro.
El ministro de Asuntos Exteriores, Péter Szijjártó, calificó de “escandalosos” los repetidos ataques a la infraestructura energética y advirtió que cualquier interrupción puede tener consecuencias inmediatas en el abastecimiento. Szijjártó también destacó que Hungría es actualmente el mayor proveedor de electricidad a Ucrania.
La estación de bombeo de Unecha es un eslabón central de Druzhba, uno de los oleoductos más largos del mundo, con 5.500 kilómetros de extensión. Su importancia va más allá de la economía rusa, ya que cualquier interrupción del flujo impacta en los países que todavía dependen del crudo ruso para su matriz energética. Tanto Hungría como Eslovaquia gestionaron exenciones especiales para continuar sus importaciones pese a las sanciones de la Unión Europea contra Moscú.
Durante los últimos meses, Ucrania ha intensificado los ataques con drones y misiles contra refinerías, depósitos y estaciones de bombeo en territorio ruso. El objetivo, según fuentes militares ucranianas, es debilitar las finanzas rusas y reducir los ingresos por exportación de energía, que son un pilar del presupuesto estatal y, por extensión, del brazo de guerra de Moscú contra Ucrania.
Con información de Reuters
El Gobierno de Israel rechazó este viernes el informe de la ONU que declaró oficialmente una hambruna en Gaza, calificándolo como parcial y basado “en las mentiras de Hamas”.
La decisión se tomó tras meses de advertencias sobre el deterioro de la situación humanitaria. Los expertos afirmaron que 500.000 personas están afectadas.
Las autoridades declararon un estado de precaución por riesgo de tsunami, que luego fue cancelado. No se reportaron daños materiales y se mantiene la vigilancia en la zona costera y bases científicas.
La policía federal brasileña halló en el celular del expresidente un borrador de solicitud de asilo dirigido al presidente Javier Milei, elaborado tras una operación que detuvo a aliados de Bolsonaro.
Los hechos se registraron en Antioquia y Cali, dejando además más de 50 personas heridas. El gobierno atribuyó los ataques a disidencias de las FARC y desplegó fuerzas de seguridad en ambas zonas.
Decenas de trabajadores y exempleados ocuparon la sede central de la empresa en Redmond, Washington, con mensajes como "No hay mano de obra para el genocidio".
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes de tipo Zonda que afectarán a gran parte de la provincia de Salta durante el día de hoy, 21 de agosto, y con posible extensión para el viernes.
Un fenómeno alarmante que preocupa a la Justicia. La jueza Victoria Ambrosini advirtió por Aries un panorama crudo del sobreendeudamiento en Salta y sus consecuencias.
El senador por Güemes celebró el último fallo de la Corte contra el empresario que adeuda 2000 millones de dólares en concepto de impuestos. Solicitó que se investigue el patrimonio de los jueces que lo beneficiaron a lo largo de los años.
Se verán afectadas distintas zonas de la provincia. El meteorólogo Edgardo Escobar advirtió que, además, se pronostican altas temperaturas.