En el marco del Milagro 2025, realizarán conciertos en iglesias salteñas

La Municipalidad de Salta, a través de la Agencia Cultura Activa y el Ente de Turismo, junto a la Dirección Artística de la Universidad Católica de Salta (UCASAL), presenta la séptima edición del ciclo “Música por el Camino de la Fe”.

“Este año va a tener un aspecto diferente porque lo que siempre presentábamos eran distintos grupos que cubrían un espectro grande de la música de cámara, y en esta edición solo elegimos dos grupos. Es un festival predominantemente de la música coral del siglo XXI”, expresó el maestro Jorge Lhez, director artístico de UCASAL.

Resaltó el “contenido emocional y profundamente humano” de las obras a interpretar y señaló que será un festival primeramente coral del siglo XXI.

“La obra de El Velo Sagrado del sábado trata los últimos momentos de vida de la esposa del libretista, enferma de cáncer y embarazada, el texto de la obra es diagnóstico, el tratamiento, sus palabras, sus cartas, es muy fuerte”, detalló y agregó “el domingo transitamos a la frase que dice “después de toda noche, hay un amanecer”, es un agradecimiento por estar vivios”.

El cronograma

El sábado 23 de agosto a las 21 horas, en la Iglesia de La Merced (Caseros 857), se presentará la prestigiosa agrupación “12 de Cámara”, de Córdoba, dirigida por Camilo Santostefano, que interpretará la obra The Sacred Veil del compositor estadounidense Eric Whitacre, una experiencia conmovedora que explora el amor, la pérdida y la esperanza a través de un lenguaje musical profundamente emotivo.

Al día siguiente, el domingo 24 a las 21 horas, en la Basílica San Francisco (Córdoba 15), será el turno del Coro UCASAL, bajo la dirección del maestro Jorge Lhez, con el concierto titulado “Nocturno”, que incluirá obras contemporáneas de Ēriks Ešenvalds, Morten Lauridsen, Peter Anglea, Dan Forrest y Kim André Arnesen, con acompañamiento al piano de David Benites.