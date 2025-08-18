Más de 250 músicos y coristas, realizarán un concierto inspirado en The Beatles

El cuerpo formativo de la Secretaría de Cultura ofrecerá un concierto muy especial en honor a The Beatles, interpretando sus clásicos más emblemáticos con arreglos sinfónicos este miércoles 20 de agosto, en el Teatro Provincial.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, la directora de la Orquesta Infanto-Juvenil, Carolina Pinedo, detalló que además de los más de 80 músicos, la presentación contará con invitados especiales.

“Nos vamos a presentar con el Coro Infantil, que lo integran 120 chicos; los alumnos de iniciación, que son más de 70, con una coreografía de un enganchado; el Coro Provincial de Adultos Mayores, que son más de 100; y la invitación a los coros de los colegios Belgrano y María Auxiliadora”, enumeró.

Pinedo recordó que la experiencia nació en 2019 con una cohorte anterior y que ahora, con la nueva generación de la Orquesta, se busca repetir el acercamiento.

“Al principio, a algunos les sonaba por sus familias, pero sí conocían John Lennon, de hecho todos pidieron vestirse así. Es música que trasciende, no solo desde lo clásico podemos educar, The Beatles tienen una armonía muy rica, es una música muy interesante, y significó muchísimo para muchos de los que después nos dedicamos a la música”, expresó.

El concierto se realizará el miércoles 20 de agosto a las 20:30 horas en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia, Zuviría 70. Las entradas tienen un valor de $3.000 y pueden adquirirse a través de la plataforma https://vamos.gob.ar.

“El punto máximo va a ser al inicio, vamos a comenzar con la canción Imagine, cantada por todos los coros, por la orquesta, y vamos a pedir que todo el público ilumine con la linterna de su celular”, adelantó Pinedo.