Más de 250 músicos y coristas, realizarán un concierto inspirado en The Beatles

Con más de 400.000 entradas vendidas en cuatro días, Homo Argentum lidera la taquillaCultura & Espectáculos18/08/2025
En su debut, la producción nacional se impuso a Los Cuatro Fantásticos y marcó el mejor estreno local de 2025.
Será este miércoles 20 de agosto en el Teatro Provincial. La Orquesta Infanto-Juvenil, el Coro Infantil, el Coro de Adultos Mayores y dos coros invitados, interpretarán versiones de canciones como Yesterday, Hey Jude, Help!, Penny Lane, Let It Be, Something, entre otras.Cultura & Espectáculos18/08/2025
El cuerpo formativo de la Secretaría de Cultura ofrecerá un concierto muy especial en honor a The Beatles, interpretando sus clásicos más emblemáticos con arreglos sinfónicos este miércoles 20 de agosto, en el Teatro Provincial.
En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, la directora de la Orquesta Infanto-Juvenil, Carolina Pinedo, detalló que además de los más de 80 músicos, la presentación contará con invitados especiales.
“Nos vamos a presentar con el Coro Infantil, que lo integran 120 chicos; los alumnos de iniciación, que son más de 70, con una coreografía de un enganchado; el Coro Provincial de Adultos Mayores, que son más de 100; y la invitación a los coros de los colegios Belgrano y María Auxiliadora”, enumeró.
Pinedo recordó que la experiencia nació en 2019 con una cohorte anterior y que ahora, con la nueva generación de la Orquesta, se busca repetir el acercamiento.
“Al principio, a algunos les sonaba por sus familias, pero sí conocían John Lennon, de hecho todos pidieron vestirse así. Es música que trasciende, no solo desde lo clásico podemos educar, The Beatles tienen una armonía muy rica, es una música muy interesante, y significó muchísimo para muchos de los que después nos dedicamos a la música”, expresó.
El concierto se realizará el miércoles 20 de agosto a las 20:30 horas en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia, Zuviría 70. Las entradas tienen un valor de $3.000 y pueden adquirirse a través de la plataforma https://vamos.gob.ar.
“El punto máximo va a ser al inicio, vamos a comenzar con la canción Imagine, cantada por todos los coros, por la orquesta, y vamos a pedir que todo el público ilumine con la linterna de su celular”, adelantó Pinedo.
La triste noticia fue confirmada por Carlos Rottemberg a través de la cuenta oficial de X del Multiteatro.
Artistas Autoconvocados de Salta invitan a la comunidad a participar de un Festival por Palestina este sábado 16 de agosto en la Plazoleta IV Siglos.
El cronograma incluye propuestas artísticas, cine, visitas participativas, show en vivo, talleres y juegos interactivos. Se desarrollará desde el sábado 16 al 29 de agosto.
Se trata de "Los colores de los dioses incas", una propuesta gratuita que se realizará este sábado 16 de agosto de 11 a 18:30 horas. La actividad se enmarca en un cronograma que incluye a distintos museos.
Megadeth envió un mensaje a sus fans para anunciar que lanzará su último álbum y realizará su última gira mundial en 2026 y así, culmina una era para el heavy metal.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Victoria Cervera aseguró que muchos docentes no cobraron el bono de $50.000 y criticó al Ministerio de Educación por “destrato y desprolijidad”.
Los ahora candidatos del frente oficialista, aseguraron que su misión será la de defender los intereses de la provincia y enfrentar las políticas centralistas desde el Congreso.
La Libertad Avanza en Salta confirmó sus candidatos para las elecciones nacionales del 26 de octubre.
El exgobernador logró la postulación de Fuerza Patria, mientras que Sergio Leavy competirá por el Partido de la Victoria.