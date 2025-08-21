“Corro por vos”: Hirpace celebra 35 años de maratón y 60 de historia

Por Aries, Amalia Peralta, directora de Hirpace, destacó la expectativa por la nueva edición de la maratón que se realizará el próximo 31 de agosto en Salta, en el Monumento a Güemes. “Siempre tenemos expectativa. Queremos que la comunidad nos acompañe”, afirmó Peralta, subrayando la importancia de la participación ciudadana en el evento.

La maratón celebra este año su edición número 35, y coincide con los 60 años de existencia de la institución. “Los salteños siempre nos acompañan, están con los chicos. Este año tuvimos una repercusión muy grande y muchas ventas de pecheritas”, señaló Peralta, destacando la conexión que se genera entre los corredores y los niños que participan en el programa “Corro por vos”.

Además de las modalidades de 3 km y 10 km para corredores, la maratón incluye caminatas familiares y actividades con bicicletas, fomentando la integración y la solidaridad entre los participantes y los niños con discapacidad. “Es un encuentro de familias, donde va la abuela, la mamá, el perrito, todos los amigos de la familia”, comentó Peralta.

Por otro lado, la directora de Hirpace se refirió al reciente rechazo del veto presidencial sobre la emergencia en discapacidad en la Cámara de Diputados. “Nosotros lo estamos sufriendo, porque la falta de dinero afecta tanto a la institución como a nuestros pacientes. No tienen remedios, pañales ni la cobertura necesaria, y deben esperar mucho tiempo para recibir atención”, explicó, remarcando la necesidad de apoyo a la discapacidad.