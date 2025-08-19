El resultado fiscal primario permaneció en terreno positivo. Caputo resaltó que la consolidación fiscal permitió implementar diversas medidas de baja de impuestos y ordenamiento tributario.
Gobierno avanza en la privatización de AySA y venderá el 90% de sus acciones
La resolución 1198 del Ministerio de Economía establece la venta mayoritaria a un operador estratégico y el remanente en la Bolsa, con el objetivo de modernizar la empresa.Argentina19/08/2025
El Gobierno dio un paso más este martes hacia la privatización de AySA, la empresa estatal de agua potable y saneamiento que brinda servicios en el AMBA.
Lo hizo mediante la resolución 1198 del Ministerio de Economía, que ratificó el proceso iniciado a mediados de julio y por el que se estableció que se venderá el 90% de las acciones en manos del Estado.
Se hará de dos formas: se venderá al menos el 51% de las acciones a un operador estratégico mediante licitación pública nacional e internacional, mientras el remanente de acciones se comercializará en la Bolsa.
Con el ingreso de capital privado, el Gobierno espera que se modernice la empresa.
La resolución este martes de Economía instruye a la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” a coordinar la privatización y a contratar un banco público para tasar el paquete accionario, tras la imposibilidad del Tribunal de Tasaciones de completar la valuación en tiempo razonable.
La venta inicial deberá concretarse en un plazo de 8 meses. La colocación del restante de las acciones buscará garantizar que el Estado mantenga una participación mínima mientras se asegura la llegada de capital privado.
La Secretaría de Obras Públicas será responsable de elaborar la documentación técnica y contractual, incluidos los contratos de concesión. También deberá asegurar que la privatización no interrumpa el servicio de agua potable y cloacas.
Además, la venta del paquete mayoritario se realizará a través de la plataforma digital CONTRAT.AR, con la asistencia técnica de AySA para garantizar transparencia y eficiencia en el procedimiento.
Los pasos para la privatización de AySA
El Gobierno avanza con el proceso de privatización de AySA. Con la publicación del DNU 493, en julio, el Ejecutivo actualizó el marco regulatorio de la empresa distribuidora y habilitó la venta de acciones y la entrada de capital privado a la empresa.
El 90% del capital de AySA pertenece al Ministerio de Economía, mientras el 10% restante corresponde a los empleados de la sociedad adheridos al Programa de Propiedad Participada.
Leé también: A cuánto cotiza el dólar hoy
Oficialmente, el Ejecutivo argumentó que la decisión de privatizar se tomó por “un contexto de profunda crisis económica que limita severamente la capacidad del Estado para sostener y expandir la prestación del servicio público”.
Y acusó, en los considerandos de la normativa, el “creciente deterioro operativo y financiero” de la empresa, que demandó transferencias del Tesoro por US$13.400 millones entre 2006 y 2023.
En tanto, a través del decreto el 494, autorizó la privatización total de AYSA. Es el modelo para luego avanzar hacia la cesión al sector privado, que incluye el llamado a una licitación para una parte del paquete accionario y el ofrecimiento en la Bolsa de otra porción de las acciones.
Sin embargo, esta etapa no llegará de inmediato. El anuncio para el llamado a licitación se espera para el último tramo del año y la adjudicación, recién en 2026.
Con información de TN
La Justicia de Irlanda rechazó el pedido de ejecutar el fallo del caso en ese país, que había sido solicitado por los demandantes.
Refinanciamiento exitoso: el Gobierno adjudica casi el 100% de las ofertas en licitaciónArgentina19/08/2025
La medida se enmarca en la política de absorción monetaria y refleja un mercado financiero en búsqueda de equilibrio.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica advirtió sobre el consumo de este producto.
La celebración se llevará a cabo en Córdoba. Rebaja de impuestos y tasas municipales en la mira. Llaryora será anfitrión y participa la Sociedad Rural Argentina.
El sindicato liderado por Pablo Biró rechaza la desregulación de la actividad aeronáutica impulsada por el Gobierno. El anuncio llega tras la finalización de la conciliación obligatoria, durante la cual no se llegó a ningún acuerdo.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Docentes denuncian irregularidades en la liquidación del bono de $50.000
Victoria Cervera aseguró que muchos docentes no cobraron el bono de $50.000 y criticó al Ministerio de Educación por “destrato y desprolijidad”.
Elecciones 2025: Nueve listas se presentaron en Salta y la campaña arranca el 27 de agosto
El pasado domingo, la justicia electoral recibió nueve listas para competir en las elecciones del 26 de octubre, según confirmó por Aries el secretario Juan Pablo Acosta Sabatini.
Con más de 400.000 entradas vendidas en cuatro días, Homo Argentum lidera la taquillaCultura & Espectáculos18/08/2025
En su debut, la producción nacional se impuso a Los Cuatro Fantásticos y marcó el mejor estreno local de 2025.
Viento Zonda en Salta: el alerta amarilla continúa hasta la tarde
El viento Zonda se hizo sentir con fuerza en Salta desde la madrugada de este martes 19 de agosto. El Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla que se extenderá hasta la tarde.