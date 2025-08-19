El resultado fiscal primario permaneció en terreno positivo. Caputo resaltó que la consolidación fiscal permitió implementar diversas medidas de baja de impuestos y ordenamiento tributario.
ANMAT alerta por posible presencia de gusanos en tomate triturado Marolio
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica advirtió sobre el consumo de este producto.Argentina19/08/2025
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) lanzó una advertencia urgente tras detectar la posible presencia de gusanos en envases de tomate triturado de la marca Marolio. La medida apunta a proteger la salud de la población y evitar riesgos por el consumo de productos contaminados.
Según informó el organismo, la alerta surgió luego de que familias del municipio de Rojas, provincia de Buenos Aires, recibieran el producto a través de la distribución en escuelas. Se trata del Tomate triturado, libre de gluten, marca Marolio, Peso Neto 500g, RNPA N° 13-061695, Lote L25114 (Vto. ABR 2027), elaborado por MAROLIO SA en Mendoza.
Gusanos planos en el tomate triturado: qué encontró ANMAT
En el comunicado oficial, ANMAT detalló que a simple vista se observaron lo que parecían gusanos en el tomate triturado. Sin embargo, bajo el microscopio, el organismo comentó que se trataría de microstomum sp, una especie de gusano plano.
El Instituto Nacional de Alimentos ya notificó a las autoridades sanitarias de Mendoza, donde se elabora el producto, y a la provincia de Buenos Aires, para investigar el incidente y coordinar acciones entre las jurisdicciones.
Qué hacer si tenés el producto en tu casa
ANMAT recomendó a quienes tengan unidades de este lote que no las consuman y se comuniquen de inmediato con la autoridad sanitaria local, ya sea municipal o provincial. Además, pidió a los comerciantes que suspendan la venta del producto y contacten a sus proveedores para facilitar la trazabilidad del lote afectado.
Estas medidas buscan evitar riesgos para la salud y garantizar que el producto contaminado no llegue a más consumidores.
La Justicia de Irlanda rechazó el pedido de ejecutar el fallo del caso en ese país, que había sido solicitado por los demandantes.
La resolución 1198 del Ministerio de Economía establece la venta mayoritaria a un operador estratégico y el remanente en la Bolsa, con el objetivo de modernizar la empresa.
Refinanciamiento exitoso: el Gobierno adjudica casi el 100% de las ofertas en licitaciónArgentina19/08/2025
La medida se enmarca en la política de absorción monetaria y refleja un mercado financiero en búsqueda de equilibrio.
La celebración se llevará a cabo en Córdoba. Rebaja de impuestos y tasas municipales en la mira. Llaryora será anfitrión y participa la Sociedad Rural Argentina.
El sindicato liderado por Pablo Biró rechaza la desregulación de la actividad aeronáutica impulsada por el Gobierno. El anuncio llega tras la finalización de la conciliación obligatoria, durante la cual no se llegó a ningún acuerdo.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Docentes denuncian irregularidades en la liquidación del bono de $50.000
Victoria Cervera aseguró que muchos docentes no cobraron el bono de $50.000 y criticó al Ministerio de Educación por “destrato y desprolijidad”.
Elecciones 2025: Nueve listas se presentaron en Salta y la campaña arranca el 27 de agosto
El pasado domingo, la justicia electoral recibió nueve listas para competir en las elecciones del 26 de octubre, según confirmó por Aries el secretario Juan Pablo Acosta Sabatini.
Con más de 400.000 entradas vendidas en cuatro días, Homo Argentum lidera la taquillaCultura & Espectáculos18/08/2025
En su debut, la producción nacional se impuso a Los Cuatro Fantásticos y marcó el mejor estreno local de 2025.
Viento Zonda en Salta: el alerta amarilla continúa hasta la tarde
El viento Zonda se hizo sentir con fuerza en Salta desde la madrugada de este martes 19 de agosto. El Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla que se extenderá hasta la tarde.