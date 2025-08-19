ANMAT alerta por posible presencia de gusanos en tomate triturado Marolio

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica advirtió sobre el consumo de este producto.

Argentina19/08/2025

20250818215208_marolio-gusanos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) lanzó una advertencia urgente tras detectar la posible presencia de gusanos en envases de tomate triturado de la marca Marolio. La medida apunta a proteger la salud de la población y evitar riesgos por el consumo de productos contaminados.

Según informó el organismo, la alerta surgió luego de que familias del municipio de Rojas, provincia de Buenos Aires, recibieran el producto a través de la distribución en escuelas. Se trata del Tomate triturado, libre de gluten, marca Marolio, Peso Neto 500g, RNPA N° 13-061695, Lote L25114 (Vto. ABR 2027), elaborado por MAROLIO SA en Mendoza.

Gusanos planos en el tomate triturado: qué encontró ANMAT

En el comunicado oficial, ANMAT detalló que a simple vista se observaron lo que parecían gusanos en el tomate triturado. Sin embargo, bajo el microscopio, el organismo comentó que se trataría de microstomum sp, una especie de gusano plano.

milei-dia-de-la-industriaLa UIA espera la visita de Javier Milei por el Día de la Industria

El Instituto Nacional de Alimentos ya notificó a las autoridades sanitarias de Mendoza, donde se elabora el producto, y a la provincia de Buenos Aires, para investigar el incidente y coordinar acciones entre las jurisdicciones.

Qué hacer si tenés el producto en tu casa

ANMAT recomendó a quienes tengan unidades de este lote que no las consuman y se comuniquen de inmediato con la autoridad sanitaria local, ya sea municipal o provincial. Además, pidió a los comerciantes que suspendan la venta del producto y contacten a sus proveedores para facilitar la trazabilidad del lote afectado.

Estas medidas buscan evitar riesgos para la salud y garantizar que el producto contaminado no llegue a más consumidores.

Te puede interesar
lg

Los pilotos de APLA convocarán a un paro nacional

Argentina18/08/2025

El sindicato liderado por Pablo Biró rechaza la desregulación de la actividad aeronáutica impulsada por el Gobierno. El anuncio llega tras la finalización de la conciliación obligatoria, durante la cual no se llegó a ningún acuerdo.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail