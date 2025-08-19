Hubo déficit financiero en julio y el Gobierno lo atribuye al pago de deuda

El Sector Público Nacional (SPN) registró un déficit financiero de $168.515 millones en julio, por primera vez en al año. La última vez con resultado negativo fue en diciembre de 2024.

El déficit de julio se explicó principalmente por los pagos de intereses de deuda pública -por $1.917.901 millones- mientras que el resultado primario permaneció en terreno positivo, con $1.749.386 millones.

Según el Palacio de Hacienda, esta combinación refleja un incremento de 41% en términos reales en el resultado primario, impulsado por la suba de los ingresos y la reducción del gasto. En particular, los recursos del Estado crecieron 2,8% interanual en términos reales, mientras que el gasto primario retrocedió -1,3%, pero subrayó que “se preservó el gasto social, que creció 5,7% en términos reales”.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, explicó en su cuenta de X que dados los vencimientos de los cupones semestrales de intereses de los títulos Bonares y Globales tanto en enero como en julio, se registró una elevada erogación por intereses, que en este caso alcanzó los $1.917.901 millones, un 247% superior al promedio mensual entre febrero y junio.

Además, recordó que en el séptimo mes del año se abonó el medio aguinaldo correspondiente al personal del Sector Público Nacional.

En el acumulado de los primeros siete meses del año, el SPN exhibió un superávit financiero de 0,3% del PBI y un superávit primario de 1,1% del PBI.

Según el ministro, el resultado financiero de julio contrasta con el déficit de $754.243 millones registrado en el mismo mes de 2023, equivalentes a más de $3.700.000 millones ajustados por inflación.

El ministro resaltó que la consolidación fiscal permitió implementar diversas medidas de baja de impuestos y ordenamiento tributario. Entre ellas, mencionó la expiración del Impuesto PAIS en diciembre de 2024, la eliminación de derechos de exportación para economías regionales y la baja transitoria para exportadores que cumplan los plazos de liquidación de divisas.

También indicó la derogación a partir de marzo de 2025 de la suspensión de los certificados de exclusión, y la reducción de aranceles de importación e impuestos internos para distintos productos tecnológicos y electrónicos desde el 20 de mayo.

Cómo se consolidó el resultado fiscal

De acuerdo con las cifras oficiales, los ingresos totales del SPN alcanzaron en julio los $13.105.874 millones, con un crecimiento interanual de 40,4%. Dentro de los recursos tributarios, se destacaron los aumentos de los Derechos de Exportación (+106,2%), los Derechos de Importación (+79,8%), los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (+54,3%), el Impuesto a los Débitos y Créditos (+47,9%) y Bienes Personales (+336%).

El gasto primario, por su parte, sumó $11.356.489 millones (+34,8% i.a.). Las prestaciones sociales ascendieron a $7.066.464 millones (+44,3%) por el impacto de la fórmula de movilidad y el DNU 274/24.

Las remuneraciones totalizaron $1.693.146,3 millones (+22,8%), en un contexto de incrementos salariales y reducción de la planta estatal. Las transferencias corrientes llegaron a $3.821.883,7 millones (+21,2%), con alzas del 14,2% hacia el sector privado (+$376.400,4 millones) y del 55,6% hacia el sector público ($768.686,4 millones).

Un punto central fue la dinámica de los subsidios económicos, que se redujeron $715.114 millones (-15,4% interanual). Los destinados a energía cayeron $1.186.078 millones (-34%), mientras que los vinculados al transporte aumentaron $525.999 millones (+49,9%).

De esta forma, julio se convirtió en el primer mes del año con déficit financiero, a contramano del desempeño positivo que el Gobierno viene mostrando en el balance acumulado de 2025.

