La Justicia de Irlanda rechazó el pedido de ejecutar el fallo del caso en ese país, que había sido solicitado por los demandantes.
Hubo déficit financiero en julio y el Gobierno lo atribuye al pago de deuda
El resultado fiscal primario permaneció en terreno positivo. Caputo resaltó que la consolidación fiscal permitió implementar diversas medidas de baja de impuestos y ordenamiento tributario.Argentina19/08/2025
El Sector Público Nacional (SPN) registró un déficit financiero de $168.515 millones en julio, por primera vez en al año. La última vez con resultado negativo fue en diciembre de 2024.
El déficit de julio se explicó principalmente por los pagos de intereses de deuda pública -por $1.917.901 millones- mientras que el resultado primario permaneció en terreno positivo, con $1.749.386 millones.
Según el Palacio de Hacienda, esta combinación refleja un incremento de 41% en términos reales en el resultado primario, impulsado por la suba de los ingresos y la reducción del gasto. En particular, los recursos del Estado crecieron 2,8% interanual en términos reales, mientras que el gasto primario retrocedió -1,3%, pero subrayó que “se preservó el gasto social, que creció 5,7% en términos reales”.
El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, explicó en su cuenta de X que dados los vencimientos de los cupones semestrales de intereses de los títulos Bonares y Globales tanto en enero como en julio, se registró una elevada erogación por intereses, que en este caso alcanzó los $1.917.901 millones, un 247% superior al promedio mensual entre febrero y junio.
Además, recordó que en el séptimo mes del año se abonó el medio aguinaldo correspondiente al personal del Sector Público Nacional.
En el acumulado de los primeros siete meses del año, el SPN exhibió un superávit financiero de 0,3% del PBI y un superávit primario de 1,1% del PBI.
Según el ministro, el resultado financiero de julio contrasta con el déficit de $754.243 millones registrado en el mismo mes de 2023, equivalentes a más de $3.700.000 millones ajustados por inflación.
El ministro resaltó que la consolidación fiscal permitió implementar diversas medidas de baja de impuestos y ordenamiento tributario. Entre ellas, mencionó la expiración del Impuesto PAIS en diciembre de 2024, la eliminación de derechos de exportación para economías regionales y la baja transitoria para exportadores que cumplan los plazos de liquidación de divisas.
También indicó la derogación a partir de marzo de 2025 de la suspensión de los certificados de exclusión, y la reducción de aranceles de importación e impuestos internos para distintos productos tecnológicos y electrónicos desde el 20 de mayo.
Cómo se consolidó el resultado fiscal
De acuerdo con las cifras oficiales, los ingresos totales del SPN alcanzaron en julio los $13.105.874 millones, con un crecimiento interanual de 40,4%. Dentro de los recursos tributarios, se destacaron los aumentos de los Derechos de Exportación (+106,2%), los Derechos de Importación (+79,8%), los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (+54,3%), el Impuesto a los Débitos y Créditos (+47,9%) y Bienes Personales (+336%).
El gasto primario, por su parte, sumó $11.356.489 millones (+34,8% i.a.). Las prestaciones sociales ascendieron a $7.066.464 millones (+44,3%) por el impacto de la fórmula de movilidad y el DNU 274/24.
Las remuneraciones totalizaron $1.693.146,3 millones (+22,8%), en un contexto de incrementos salariales y reducción de la planta estatal. Las transferencias corrientes llegaron a $3.821.883,7 millones (+21,2%), con alzas del 14,2% hacia el sector privado (+$376.400,4 millones) y del 55,6% hacia el sector público ($768.686,4 millones).
Un punto central fue la dinámica de los subsidios económicos, que se redujeron $715.114 millones (-15,4% interanual). Los destinados a energía cayeron $1.186.078 millones (-34%), mientras que los vinculados al transporte aumentaron $525.999 millones (+49,9%).
De esta forma, julio se convirtió en el primer mes del año con déficit financiero, a contramano del desempeño positivo que el Gobierno viene mostrando en el balance acumulado de 2025.
Con información de TN
La resolución 1198 del Ministerio de Economía establece la venta mayoritaria a un operador estratégico y el remanente en la Bolsa, con el objetivo de modernizar la empresa.
Refinanciamiento exitoso: el Gobierno adjudica casi el 100% de las ofertas en licitaciónArgentina19/08/2025
La medida se enmarca en la política de absorción monetaria y refleja un mercado financiero en búsqueda de equilibrio.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica advirtió sobre el consumo de este producto.
La celebración se llevará a cabo en Córdoba. Rebaja de impuestos y tasas municipales en la mira. Llaryora será anfitrión y participa la Sociedad Rural Argentina.
El sindicato liderado por Pablo Biró rechaza la desregulación de la actividad aeronáutica impulsada por el Gobierno. El anuncio llega tras la finalización de la conciliación obligatoria, durante la cual no se llegó a ningún acuerdo.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Docentes denuncian irregularidades en la liquidación del bono de $50.000
Victoria Cervera aseguró que muchos docentes no cobraron el bono de $50.000 y criticó al Ministerio de Educación por “destrato y desprolijidad”.
Elecciones 2025: Nueve listas se presentaron en Salta y la campaña arranca el 27 de agosto
El pasado domingo, la justicia electoral recibió nueve listas para competir en las elecciones del 26 de octubre, según confirmó por Aries el secretario Juan Pablo Acosta Sabatini.
Con más de 400.000 entradas vendidas en cuatro días, Homo Argentum lidera la taquillaCultura & Espectáculos18/08/2025
En su debut, la producción nacional se impuso a Los Cuatro Fantásticos y marcó el mejor estreno local de 2025.
Viento Zonda en Salta: el alerta amarilla continúa hasta la tarde
El viento Zonda se hizo sentir con fuerza en Salta desde la madrugada de este martes 19 de agosto. El Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla que se extenderá hasta la tarde.