Refinanciamiento exitoso: el Gobierno adjudica casi el 100% de las ofertas en licitación
La medida se enmarca en la política de absorción monetaria y refleja un mercado financiero en búsqueda de equilibrio.Argentina19/08/2025
El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció que en la licitación extraordinaria de este lunes se adjudicó $3,788 billones sobre un total de ofertas recibidas por $3,799 billones. En esta oportunidad el Gobierno consiguió refinanciar a un costo equivalente al de un plazo fijo mayorista más un 1%.
"Esta licitación contribuye a completar el objetivo de absorción monetaria luego de la suba de encajes implementada por el BCRA", anunció Quirno. Es de recordar que, del último llamado, hoy se liquidaron unos $5,8 billones.
En la licitación del miércoles de la semana pasada, se renovaron unos $9 billones sobre un total de $15 billones. La diferencia de $2 billones de esta jornada estuvo vinculada al ajuste de encajes bancarios dispuesto por el BCRA. Al respecto, el director de la entidad monetaria, Federico Furiase, señaló que "ningún peso va a la calle".
El jueves el BCRA anunció una suba de encajes de 5 puntos para los depósitos a la vista en bancos del grupo A, de los Fondos Comunes, money market y las cauciones. Hasta el 28 de noviembre los encajes de los primeros aumentarán de 45% a 50%, mientras que de los segundos pasarán de 40% a 45%.
Este incremento podrá ser integrado con títulos públicos. Además, podrán integrarse 3 puntos adicionales con títulos del Tesoro adquiridos en las licitaciones especiales.
Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance dijo que "la licitación de hoy fue positiva si analizamos los tres principales resultados: el monto adjudicado, la tasa ofrecida y el efecto en cauciones".
"Se adjudicó casi el 100% de las ofertas recibidas, es decir que hubo consenso entre los bancos y el Tesoro. La tasa ofrecida es muy razonable y en línea con lo que se esperaba", señaló Lazzati.
El analista indicó que "ya se ve en el mercado secundario que las tasas de caución posteriores a la fecha de liquidación de esta licitación ya se están nivelando en torno al 40%, dato muy positivo si pensamos que llegaron a tocar 75% en estos días".
El analista de los mercados, Christian Buteler, comentó que "los pesos que no pudo renovar el Tesoro la semana pasada en la licitación, derrumban hoy la tasa de caución".
En Puente indicaron: "Fue una licitación atípica, con un solo instrumento y dirigida exclusivamente a bancos. El bono TAMAR terminó saliendo a un spread bajo (1%) relativo a lo que fue la licitación de la semana pasada (6%-7.5%). Esto era esperable porque era el único instrumento elegible para cumplir la integración de los nuevos encajes. De cualquier manera incluso este spread del 1% sobre TAMAR implica una tasa real muy alta en términos históricos".
Diego Martínez Burzaco, Country Manager de Inviu comentó que "el Gobierno anunció que adjudicó $3,788 billones a una tasa de TAMAR + 1% de TNA a las entidades bancarias". "Con esto, se pudo retirar la totalidad de los pesos excedentes que quedaron del NO rollover de la semana pasada según las estimaciones del propio Gobierno. A partir de esto, veremos si el mercado de dinero de corto plazo logra un nueva equilibrio, tratando de nivelar las tasas de interés”, señaló.
La Justicia de Irlanda rechazó el pedido de ejecutar el fallo del caso en ese país, que había sido solicitado por los demandantes.
La resolución 1198 del Ministerio de Economía establece la venta mayoritaria a un operador estratégico y el remanente en la Bolsa, con el objetivo de modernizar la empresa.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica advirtió sobre el consumo de este producto.
La celebración se llevará a cabo en Córdoba. Rebaja de impuestos y tasas municipales en la mira. Llaryora será anfitrión y participa la Sociedad Rural Argentina.
El sindicato liderado por Pablo Biró rechaza la desregulación de la actividad aeronáutica impulsada por el Gobierno. El anuncio llega tras la finalización de la conciliación obligatoria, durante la cual no se llegó a ningún acuerdo.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Docentes denuncian irregularidades en la liquidación del bono de $50.000
Victoria Cervera aseguró que muchos docentes no cobraron el bono de $50.000 y criticó al Ministerio de Educación por “destrato y desprolijidad”.
Elecciones 2025: Nueve listas se presentaron en Salta y la campaña arranca el 27 de agosto
El pasado domingo, la justicia electoral recibió nueve listas para competir en las elecciones del 26 de octubre, según confirmó por Aries el secretario Juan Pablo Acosta Sabatini.
Con más de 400.000 entradas vendidas en cuatro días, Homo Argentum lidera la taquillaCultura & Espectáculos18/08/2025
En su debut, la producción nacional se impuso a Los Cuatro Fantásticos y marcó el mejor estreno local de 2025.
Viento Zonda en Salta: el alerta amarilla continúa hasta la tarde
El viento Zonda se hizo sentir con fuerza en Salta desde la madrugada de este martes 19 de agosto. El Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla que se extenderá hasta la tarde.