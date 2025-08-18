El decreto busca evitar la normalización de conductas delictivas y aplica a plazas, ferias, auditorios y centros de entretenimiento.
Rusia frustró plan secreto de Ucrania contra el Puente de Crimea
El FSB interceptó un coche bomba que sería conducido por un conductor involuntario, neutralizando la amenaza antes de que llegara al puente.El Mundo18/08/2025
El Servicio Federal de Seguridad (FSB, siglas en inglés) de Rusia abortó un intento de atacar el Puente de Crimea con un coche bomba por parte de los servicios especiales ucranianos, informaron hoy medios locales.
El vehículo, que llevaba un potente artefacto explosivo improvisado, fue transportado a Rusia desde Ucrania por varios países de tránsito. Entró en Rusia por el paso de Verkhny Lars, frontera de Georgia con Osetia-Alania del Norte, según describe un informe de la agencia de noticias Xinhua.
Luego se dirigió hacia la región de Krasnodar en un remolque de coches manejado por un conductor de carga privado, índicó el FSB, citado por RIA Novosti, que no proporcionó ningún cronograma sobre los movimientos en su informe.
Se había planeado que el coche fuese entregado a otro conductor, quien se suponía que debía conducirlo por el Puente de Crimea, convirtiéndose sin saberlo en un terrorista suicida, indicó el reporte.
“Los agentes del FSB consiguieron descubrir sus aviones a tiempo, detectar y neutralizar el dispositivo explosivo escondido dentro de un vehículo Chevrolet Volt y detener a todos los implicados en transportarlo hasta dentro de Rusia”, añadió el FSB.
Con información de Noticias Argentinas
Más de 346 kg de droga fueron incautados y 800.000 dosis no llegaron a las calles; además, se destruyeron 71 laboratorios de narcotráfico.
Seis arrestos y cuatro investigaciones en medio de la devastadora ola de incendios en EspañaEl Mundo18/08/2025
Los incendios ya arrasaron más de 157.000 hectáreas y obligaron a despliegue militar y evacuaciones masivas.
El ejército concentrará sus operaciones en la Ciudad de Gaza para derrotar a Hamas, mientras familiares de rehenes y ciudadanos marchan exigiendo el fin del conflicto.
Un grupo de encapuchados asesinó a balazos a varias personas en un billar de la provincia ecuatoriana; la policía investiga el crimen.
El sistema electoral coloca a Paz Pereira y Quiroga frente a frente en octubre, en un momento de alta inflación y escasez de combustibles.
Elecciones en Bolivia: horarios, lugares y votantes habilitados en Salta
La votación se realizará de 8 a 16 horas en Salta capital y en puntos del interior; aproximadamente 2700 personas en Salta podrán participar .
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Deudas de millones y quiebra total: la reconocida cadena de comida rápida que se declaró en bancarrotaEl Mundo16/08/2025
Después de no poder afrontar sus obligaciones financieras, la empresa se tuvo que declarar en bancarrota.
Sitepsa y autoconvocados suspenden el paro, aunque mantienen el plan de lucha
El gremio resolvió “reorganizarse por escuelas, elegir delegados y mantener una asamblea en estado permanente", precisó Victoria Cervera, en diálogo con Aries.
Docentes denuncian irregularidades en la liquidación del bono de $50.000
Victoria Cervera aseguró que muchos docentes no cobraron el bono de $50.000 y criticó al Ministerio de Educación por “destrato y desprolijidad”.