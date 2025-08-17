Se trata de un tratamiento para el glioblastoma, el tumor cerebral primario maligno más común en adultos, altamente resistente a la quimioterapia y radioterapia
Las mujeres pierden 150 noches de sueño por la menstruación, según estudio
Se advierte que la falta de descanso puede agravar síntomas como dolor abdominal, irritabilidad, fatiga crónica y dificultades de concentración.Ciencia & Tecnología17/08/2025
Un estudio reveló que 6 de cada 10 mujeres ven afectado su descanso nocturno durante el período menstrual, ya que en promedio, se pierden entre 1 y 2 horas de sueño por noche en esos días, lo que a lo largo de la vida equivale a más de 150 noches completas sin descanso.
La investigación, realizada por Ketchum Dynata, determinó que el 62% de las mujeres considera que su calidad de sueño se ve perjudicada durante la menstruación y el 79% de las encuestadas prioriza el uso de productos que contribuyan a su bienestar, salud y comodidad física.
Los especialistas advierten que la falta de descanso en el ciclo menstrual puede agravar síntomas como dolor abdominal, irritabilidad, fatiga crónica y dificultades de concentración. Además, la privación de sueño en esos días puede afectar la regulación hormonal.
“Durante el ciclo menstrual, es muy común que el sueño se vea alterado por el dolor abdominal, la incomodidad o la ansiedad por manchar. Dormir mal repercute en la energía, el estado de ánimo y la salud en general. Por eso, contar con soluciones que acompañen el descanso en esos días no es un detalle: es parte de una salud integral”, concluyó el doctor Juan Manuel Serini, especialista en ginecología y obstetricia.
Con información de Noticias Argentinas
