Lula responde a Trump: “Brasil no se arrodillará ante Estados Unidos”

Denuncias de derechos humanos en Cuba alcanzan 68 en julio, con dos muertes registradasEl Mundo15/08/2025
El reporte destaca la vulnerabilidad de presos políticos y las precarias condiciones sanitarias en centros penitenciarios de la isla.
El presidente brasileño desmintió los dichos de Donald Trump, quien calificó al país sudamericano como un “mal socio comercial”.El Mundo15/08/2025
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró este jueves que el país no se arrodillará ante Estados Unidos, y calificó de falsa la declaración de su homólogo estadounidense, Donald Trump, de que Brasil es un mal socio comercial.
"Es mentira cuando el presidente estadounidense dice que Brasil es un mal socio comercial. Brasil es bueno, solo que no se pondrá de rodillas ante el gobierno estadounidense", expresó Lula da Silva durante un evento en el estado de Pernambuco.
Trump afirmó este jueves que Brasil es un "pésimo socio comercial" y llamó al proceso contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro una "ejecución política".
Por su parte, Lula da Silva afirmó que la "democracia está juzgando a Bolsonaro" y que Trump sería juzgado por el poder judicial brasileño si la invasión al Congreso de Estados Unidos hubiera ocurrido en Brasil.
"Lo que le preocupa a Trump es que, como recordarán, su discurso es como el del otro de aquí, que las elecciones no eran serias, que no podía perder", dijo Lula.
En diálogo con periodistas este jueves en la Casa Blanca, Trump volvió a atacar a Brasil al ser preguntado sobre los aranceles aplicados a los países de América Latina.
"Brasil ha sido un pésimo socio comercial en términos de aranceles; como saben, ellos nos cobran aranceles enormes, mucho, mucho más grandes que los que nosotros cobramos, y, básicamente, nosotros ni siquiera estábamos cobrando nada", dijo.
Según datos del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, el país sudamericano tiene un déficit en su relación comercial con Estados Unidos desde 2009.
Con información de Noticias Argentinas
El gobierno transitorio firmó un acuerdo con la empresa de seguridad de Erik Prince, fundador de Blackwater, para desplegar combatientes que enfrenten a bandas armadas y refuercen la recaudación fiscal.
El exlíder de La Familia Michoacana fue entregado por México y se integró al Centro de Detención Metropolitano, donde ya se encuentran figuras como “El Mayo” Zambada y Rafael Caro Quintero.
Los nuevos UAVs locales combinan sigilo, versatilidad y precisión, mientras Taiwán planea un presupuesto millonario para reforzar sus capacidades de ataque y reconocimiento.
El presidente Daniel Noboa ordenó al CNI investigar los vínculos de la organización con bandas criminales que operan en el país, en el marco del estado de “conflicto armado interno”.
Será el primer encuentro entre ambos desde el inicio del segundo gobierno del presidente republicano. Desconfianza de Kiev y sus socios europeos.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.
El secretario de ADP señaló que se normalizaron algunos pagos, pero persisten errores que generan malestar en los docentes, y destacó el trabajo de la ministra de Educación.
El gremio docente de Salta tendrá elecciones en diciembre con lista única, en medio de un aumento de afiliaciones y sin oposición interna.
El Presidente busca atraer inversiones en sectores clave como litio y energía, y reducir el riesgo país de 750 a 550 puntos básicos.