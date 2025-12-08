Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió el norte de Japón y activó una alerta por tsunami

Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió este lunes el norte de Japón, por el que la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) declaró una alerta por tsunami de hasta tres metros, sin que por el momento se haya informado de víctimas ni daños materiales.

La agencia indicó que el sismo de magnitud 1.1 se produjo justo al este de Aomori, la prefectura más septentrional de la principal isla de Japón, Honshu, y justo al sur de la isla de Hokkaido. Añadió que un tsunami de 40 centímetros azotó la ciudad de Urakawa, en la prefectura de Hokkaido, y el puerto de Mutsu Ogawara, en la prefectura de Aomori.

Alrededor de 23.000 personas en las prefecturas de Hokkaido, Iwate y Miyagi fueron instadas a evacuar a refugios ante los riesgos del tsunami, según los datos iniciales de las autoridades.

Al menos 10 personas resultaron heridas en un hotel de la ciudad de Hachinohe, en Aomori, informó NHK.

El portavoz del gobierno Minoru Kihara instó a los residentes a permanecer en un lugar seguro hasta que se levantara la alerta. “Incluso después de la ola inicial, puede llegar una segunda o tercera ola de mayor altura”, declaró a la prensa.