La Provincia habilitará campañas de concientización sobre la automedicación

En sesión ordinaria, la Cámara de Senadores de la Provincia dio sanción definitiva al proyecto de ley que prevé la realización de campañas de visibilización y concientización sobre los riegos que implica para salud el consumo de medicamentos sin una previa prescripción médica.

“La intención es concientizar sobre lo perjudicial para la salud que es automedicarse”, aseguró la representante de Anta, Alejandra Navarro, una vez aprobada la iniciativa.

Explicó que la ley es amplia y que consta de diversas campañas dirigidas a la sociedad para que esta tome conciencia de la problemática.

“Tenemos cifras altísimas, cada vez es más la gente hace abuso de la automedicación, y queremos informarles sobre la resistencia microbiana y los medicamentos más potentes”, indicó la legisladora.