La Provincia habilitará campañas de concientización sobre la automedicación

Firmaron un nuevo convenio para el sistema impropio entre la AMT y la Municipalidad de SaltaSalta14/08/2025
Es para el control del sistema de taxis y remises de la ciudad de Salta. Rige hasta diciembre de 2026.
Senadores dieron sanción definitiva al proyecto de ley que prevé la realización de campañas de concientización sobre los peligros de consumir medicamentos sin la debida consulta a un especialista médico.Salta14/08/2025
En sesión ordinaria, la Cámara de Senadores de la Provincia dio sanción definitiva al proyecto de ley que prevé la realización de campañas de visibilización y concientización sobre los riegos que implica para salud el consumo de medicamentos sin una previa prescripción médica.
“La intención es concientizar sobre lo perjudicial para la salud que es automedicarse”, aseguró la representante de Anta, Alejandra Navarro, una vez aprobada la iniciativa.
Explicó que la ley es amplia y que consta de diversas campañas dirigidas a la sociedad para que esta tome conciencia de la problemática.
“Tenemos cifras altísimas, cada vez es más la gente hace abuso de la automedicación, y queremos informarles sobre la resistencia microbiana y los medicamentos más potentes”, indicó la legisladora.
El Gobernador aseguró que esta visión de los gobiernos nacionales no comprende las realidades y necesidades provinciales que son "distintas a las que rodean al obelisco". Por eso convocó a intendentes y legisladores a unirse por Salta, más allá de las ideologías políticas.
El gobernador destacó que la obra fue financiada con recursos provinciales y que se concretó pese a la falta de apoyo nacional: “Cumplimos la palabra empeñada” remarcó.
La atención presencial se reducirá, pero urgencias, consultas online y la descarga de la credencial digital garantizarán la asistencia de los afiliados.
Tras la paralización en 2024, Aguas del Norte ejecuta la última etapa del proyecto que garantizará agua a mil personas y proyecta cobertura futura.
El acto oficial se realizará a partir de las 11:30. Previamente presidirá el gabinete ampliado del que participarán integrantes del Ejecutivo, intendentes y legisladores departamentales.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.
Walter Hugo Ponce De León, Viterman Ponce De León y Claudio Cisneros fueron sentenciados a dos años de prisión con arresto domiciliario. Máximo Cisneros, dueño del campo donde ocurrió el hecho, recibió dos años y medio en suspenso. El crimen fue en julio del año pasado, en Estanislao del Campo, Formosa.
El secretario de ADP señaló que se normalizaron algunos pagos, pero persisten errores que generan malestar en los docentes, y destacó el trabajo de la ministra de Educación.
El gremio docente de Salta tendrá elecciones en diciembre con lista única, en medio de un aumento de afiliaciones y sin oposición interna.