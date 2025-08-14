El Gobernador aseguró que esta visión de los gobiernos nacionales no comprende las realidades y necesidades provinciales que son "distintas a las que rodean al obelisco". Por eso convocó a intendentes y legisladores a unirse por Salta, más allá de las ideologías políticas.
Cómo funcionará el IPS durante el viernes 15
La atención presencial se reducirá, pero urgencias, consultas online y la descarga de la credencial digital garantizarán la asistencia de los afiliados.Salta14/08/2025Agustina Tolaba
El Instituto Provincial de Salud (IPS) de Salta informó a sus afiliados cómo se desarrollará la atención durante los próximos feriados, con motivo del día no laborable con fines turísticos del viernes 15 de agosto y el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, el domingo 17.
Según comunicó la institución:
- Sede Central y Delegaciones: Permanecerán cerradas.
- Farmacia IPS: Funcionará solo para urgencias, en Av. Belgrano 944, de 9:00 a 14:00 hs.
- Auditoría Médica Online: Disponible de 8:00 a 18:00 hs., exceptuando el domingo 17.
El organismo recordó que los bonos de consulta en papel podrán utilizarse hasta el 31 de diciembre de 2025 y recomendó a los afiliados descargar la Credencial Digital desde Play Store o Apple Store. Para consultas sobre esta credencial, se pueden enviar mensajes de WhatsApp al 3874060106.
En caso de urgencias y emergencias, la atención seguirá disponible las 24 horas a través del Centro Operativo, teléfono gratuito 0800-777-4777, y las líneas fijas 4323144, 4323199 y 4323115 (no se brinda información sobre la Credencial Digital por estas líneas).
Sáenz inaugura hoy la nueva terminal de Güemes y preside la reunión de gabinete ampliadoSalta14/08/2025
El acto oficial se realizará a partir de las 11:30. Previamente presidirá el gabinete ampliado del que participarán integrantes del Ejecutivo, intendentes y legisladores departamentales.
La UNSa enfrenta un déficit de más de $3000 millones y evalúa declarar emergencia financiera
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.
Histórico fallo: condenaron a cuatro cazadores que mataron un yaguareté en FormosaArgentina13/08/2025
Walter Hugo Ponce De León, Viterman Ponce De León y Claudio Cisneros fueron sentenciados a dos años de prisión con arresto domiciliario. Máximo Cisneros, dueño del campo donde ocurrió el hecho, recibió dos años y medio en suspenso. El crimen fue en julio del año pasado, en Estanislao del Campo, Formosa.
Mazzone respaldó a Fiore, habló de errores en las liquidaciones y deslizó que hay áreas que no funcionan
El secretario de ADP señaló que se normalizaron algunos pagos, pero persisten errores que generan malestar en los docentes, y destacó el trabajo de la ministra de Educación.
Elecciones en ADP: Mazzone será reelecto con lista única por primera vez en 75 Años
El gremio docente de Salta tendrá elecciones en diciembre con lista única, en medio de un aumento de afiliaciones y sin oposición interna.