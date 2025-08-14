Cómo funcionará el IPS durante el viernes 15

El Instituto Provincial de Salud (IPS) de Salta informó a sus afiliados cómo se desarrollará la atención durante los próximos feriados, con motivo del día no laborable con fines turísticos del viernes 15 de agosto y el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, el domingo 17.

Según comunicó la institución:

Sede Central y Delegaciones: Permanecerán cerradas.

Farmacia IPS: Funcionará solo para urgencias, en Av. Belgrano 944, de 9:00 a 14:00 hs.

Auditoría Médica Online: Disponible de 8:00 a 18:00 hs., exceptuando el domingo 17.

El organismo recordó que los bonos de consulta en papel podrán utilizarse hasta el 31 de diciembre de 2025 y recomendó a los afiliados descargar la Credencial Digital desde Play Store o Apple Store. Para consultas sobre esta credencial, se pueden enviar mensajes de WhatsApp al 3874060106.

En caso de urgencias y emergencias, la atención seguirá disponible las 24 horas a través del Centro Operativo, teléfono gratuito 0800-777-4777, y las líneas fijas 4323144, 4323199 y 4323115 (no se brinda información sobre la Credencial Digital por estas líneas).