Senadores dieron sanción definitiva al proyecto de ley que prevé la realización de campañas de concientización sobre los peligros de consumir medicamentos sin la debida consulta a un especialista médico.
Firmaron un nuevo convenio para el sistema impropio entre la AMT y la Municipalidad de Salta
Es para el control del sistema de taxis y remises de la ciudad de Salta. Rige hasta diciembre de 2026.Salta14/08/2025
La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) y la Municipalidad de Salta firmaron un nuevo convenio de cooperación y control sobre el servicio de sistema impropio de transporte en la ciudad de Salta.
El convenio fue rubricado por el presidente de la AMT, Marcelo Ferraris y el intendente de la Ciudad de Salta, Emiliano Durand.
En este sentido la Municipalidad de la Ciudad de Salta delega a la AMT la totalidad de sus facultades y/o potestades referidas al servicio público de taxis y remises. La misma incluye la potestad disciplinaria sobre contravenciones relativas al servicio.
Entre ambas partes coincidieron en la necesidad de comprender el sistema con sus características actuales tomando como bases la modernización del mismo.
El nuevo convenio rige hasta diciembre de 2026 y puede ser prorrogado.
En virtud de la firma del nuevo convenio la AMT asume nuevamente el control del sistema de taxis y remises en la ciudad de Salta.
El Gobernador aseguró que esta visión de los gobiernos nacionales no comprende las realidades y necesidades provinciales que son "distintas a las que rodean al obelisco". Por eso convocó a intendentes y legisladores a unirse por Salta, más allá de las ideologías políticas.
Sáenz inauguró la Terminal de Güemes: “Cumplimos en un momento que se cortó todo tipo de ayuda”
El gobernador destacó que la obra fue financiada con recursos provinciales y que se concretó pese a la falta de apoyo nacional: “Cumplimos la palabra empeñada” remarcó.
Cómo funcionará el IPS durante el viernes 15
La atención presencial se reducirá, pero urgencias, consultas online y la descarga de la credencial digital garantizarán la asistencia de los afiliados.
Acueducto La Calderilla: tiene un 80% de avance la obra que abandonó Nación
Tras la paralización en 2024, Aguas del Norte ejecuta la última etapa del proyecto que garantizará agua a mil personas y proyecta cobertura futura.
Sáenz inaugura hoy la nueva terminal de Güemes y preside la reunión de gabinete ampliadoSalta14/08/2025
El acto oficial se realizará a partir de las 11:30. Previamente presidirá el gabinete ampliado del que participarán integrantes del Ejecutivo, intendentes y legisladores departamentales.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
La UNSa enfrenta un déficit de más de $3000 millones y evalúa declarar emergencia financiera
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.
Histórico fallo: condenaron a cuatro cazadores que mataron un yaguareté en FormosaArgentina13/08/2025
Walter Hugo Ponce De León, Viterman Ponce De León y Claudio Cisneros fueron sentenciados a dos años de prisión con arresto domiciliario. Máximo Cisneros, dueño del campo donde ocurrió el hecho, recibió dos años y medio en suspenso. El crimen fue en julio del año pasado, en Estanislao del Campo, Formosa.
Mazzone respaldó a Fiore, habló de errores en las liquidaciones y deslizó que hay áreas que no funcionan
El secretario de ADP señaló que se normalizaron algunos pagos, pero persisten errores que generan malestar en los docentes, y destacó el trabajo de la ministra de Educación.
Elecciones en ADP: Mazzone será reelecto con lista única por primera vez en 75 Años
El gremio docente de Salta tendrá elecciones en diciembre con lista única, en medio de un aumento de afiliaciones y sin oposición interna.