Cruz advirtió sobre el incremento de las adicciones en Iruya

En el tramo de manifestaciones de la sesión ordinaria del Senado de la Provincia, el representante de Iruya – Walter Cruz – advirtió sobre la creciente problemática de adicciones en la zona, especialmente, en niños y niñas de muy corta edad.

En este sentido, el legislador resaltó que, al tratarse de una sustancia legal y, por lo tanto, fácil de conseguir, el consumo de alcoholo se ha generalizado y que, en definitiva, los planes de acción contra las drogas apuntan al microtráfico, pero se olvidad del alcoholismo como una de las enfermedades que más daño está haciendo a la comunidad.

“Las muertes por alcoholismo son muy altas en Iruya. Es casi normal el asunto, pero destruye la vida familiar y los lazos comunitarios”, indicó.

Explicó, en tanto, que, por la situación, la iglesia católica local ha iniciado una serie de reuniones con referentes de la comunidad para enfrentar el flagelo.

“En esas reuniones nos damos con que el 60% sabe quiénes consumen drogas, el 50% sabe quiénes introducen las drogas en el pueblo y lucran con ello. Desde los 13 años, nuestros jóvenes consumen drogas y alcohol”, sostuvo el senador, y finalizó: “Estamos a tiempo de revertir la situación. Muchos quieren mirar para otro lado y no hablar sobre esto por sus miserables réditos económicos”.