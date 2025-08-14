La iniciativa promueve la equidad, combinando educación, innovación y trabajo articulado entre privados, universidades y organizaciones sociales para generar oportunidades laborales de personas con discapacidad.
Cruz advirtió sobre el incremento de las adicciones en Iruya
El senador provincial señaló que niños y niñas comienzan a consumir sustancias a los 13 años. Advirtió sobre la adicción a los estupefacientes, no obstante, resaltó que el alcoholismo se ha convertido también en un problema a atender.Sociedad14/08/2025
En el tramo de manifestaciones de la sesión ordinaria del Senado de la Provincia, el representante de Iruya – Walter Cruz – advirtió sobre la creciente problemática de adicciones en la zona, especialmente, en niños y niñas de muy corta edad.
En este sentido, el legislador resaltó que, al tratarse de una sustancia legal y, por lo tanto, fácil de conseguir, el consumo de alcoholo se ha generalizado y que, en definitiva, los planes de acción contra las drogas apuntan al microtráfico, pero se olvidad del alcoholismo como una de las enfermedades que más daño está haciendo a la comunidad.
“Las muertes por alcoholismo son muy altas en Iruya. Es casi normal el asunto, pero destruye la vida familiar y los lazos comunitarios”, indicó.
Explicó, en tanto, que, por la situación, la iglesia católica local ha iniciado una serie de reuniones con referentes de la comunidad para enfrentar el flagelo.
“En esas reuniones nos damos con que el 60% sabe quiénes consumen drogas, el 50% sabe quiénes introducen las drogas en el pueblo y lucran con ello. Desde los 13 años, nuestros jóvenes consumen drogas y alcohol”, sostuvo el senador, y finalizó: “Estamos a tiempo de revertir la situación. Muchos quieren mirar para otro lado y no hablar sobre esto por sus miserables réditos económicos”.
Elecciones en Bolivia: horarios, lugares y votantes habilitados en Salta
La votación se realizará de 8 a 16 horas en Salta capital y en puntos del interior; aproximadamente 2700 personas en Salta podrán participar .
La actividad, organizada por EUCASA y el Colegio de Psicólogos, recorrerá casos prácticos de El Hombre Guionado y Mitopoiesis para entender la finalidad detrás de cada conducta.
La jornada será este sábado 16 a partir de las 15 hs. Habrá comida especial, bendición de los caniles y procesión con los perros albergados en las instalaciones.
El Papa León XIV avanza con serenidad en la continuidad de las reformas de Francisco
Felipe Medina resaltó que, a diferencia de su antecesor, León XIV implementará los cambios de manera pausada, enfrentando presiones de sectores conservadores.
Este 17 de agosto, los niños de hasta 12 años podrán recorrer la ciudad sin pagar boleto, siempre acompañados por un adulto responsable.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
La UNSa enfrenta un déficit de más de $3000 millones y evalúa declarar emergencia financiera
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.
Histórico fallo: condenaron a cuatro cazadores que mataron un yaguareté en FormosaArgentina13/08/2025
Walter Hugo Ponce De León, Viterman Ponce De León y Claudio Cisneros fueron sentenciados a dos años de prisión con arresto domiciliario. Máximo Cisneros, dueño del campo donde ocurrió el hecho, recibió dos años y medio en suspenso. El crimen fue en julio del año pasado, en Estanislao del Campo, Formosa.
Mazzone respaldó a Fiore, habló de errores en las liquidaciones y deslizó que hay áreas que no funcionan
El secretario de ADP señaló que se normalizaron algunos pagos, pero persisten errores que generan malestar en los docentes, y destacó el trabajo de la ministra de Educación.
Elecciones en ADP: Mazzone será reelecto con lista única por primera vez en 75 Años
El gremio docente de Salta tendrá elecciones en diciembre con lista única, en medio de un aumento de afiliaciones y sin oposición interna.