Realizarán un conversatorio gratuito sobre psicología integrativa en Salta
La actividad, organizada por EUCASA y el Colegio de Psicólogos, recorrerá casos prácticos de El Hombre Guionado y Mitopoiesis para entender la finalidad detrás de cada conducta.Sociedad14/08/2025
EUCASA, Editorial de la Universidad Católica de Salta y el Colegio de Psicólogos de Salta, organizan la “Clínica de un hombre guionado. Una mirada integrativa”, Conversatorio a cargo del Dr. Mario Vázquez y la Dra. Patricia Adriana Francica, ambos reconocidos psicólogos y docentes universitarios de nuestro medio.
La cita es el próximo miércoles 20 de agosto, a las 19.00 horas en la Sede del Colegio de Psicólogos de Salta, sito en Alsina 1023.
Los autores de El Hombre Guionado y Mitopoiesis, Mitos y Autores Clásicos en la Clínica Psicológica Actual, recorrerán sus obras y a través de casos prácticos procurarán comprender el comportamiento humano, partiendo de la premisa de que ninguna conducta humana se realiza «porque sí»; toda acción tiene una finalidad, se hace «para algo». Esa finalidad puede ser consciente o no, pero existe siempre.
La actividad, que no tiene costo, está dirigida tanto a profesionales y estudiantes de carreras relacionadas a la salud mental, como al público en general. Las inscripciones se reciben a través del siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/1oKcWOEE7Aewh_seN7UvVwlprcR3Bpye4CH47zt58Y8E/edit
Para más información se pueden comunicar a: 387 4406053 o al 387 4621839
El Papa León XIV avanza con serenidad en la continuidad de las reformas de Francisco
Felipe Medina resaltó que, a diferencia de su antecesor, León XIV implementará los cambios de manera pausada, enfrentando presiones de sectores conservadores.
Este 17 de agosto, los niños de hasta 12 años podrán recorrer la ciudad sin pagar boleto, siempre acompañados por un adulto responsable.
Claudio Contardi está acusado de violación y enfrenta una posible pena de hasta 50 años de prisión por abuso sexual agravado en un contexto de violencia de género.
Con la presencia del gobernador Sáenz, se homenajeó en el Congreso a las Voces de Orán y a Luis Federico CórdobaSociedad12/08/2025
Fue a partir de una iniciativa de la diputada nacional Pamela Calletti. Durante el acto realizado en el Salón de los Pasos Perdidos se reconoció la trayectoria del grupo como músicos y compositores folklóricos, figuras destacadas de la cultura nacional.
Algoritmos que moldean el lenguaje: qué es el "algospeak" y cómo cambia la forma de expresarseSociedad12/08/2025
Las redes sociales están modificando la forma de comunicarse de la mano de sofisticados algoritmos que premian y castigan con mayor o menor difusión según una infinidad de parámetros.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
El cruce se llevará a cabo en el Padre Martearena de Salta, que retornará como sede después de tres años. Desde las 19.30 de este miércoles, definirán al próximo rival de Belgrano de Córdoba.
Finca Karina: “Era una industria de contrabando, con ventas en garages, Marketplace o TikTok”
Luego de que se cerrara ese paso clandestino, se reunió el Comando Unificado del Plan Güemes en Orán, y el interventor de Aguas Blancas remarcó sobre el impacto económico.
La UNSa enfrenta un déficit de más de $3000 millones y evalúa declarar emergencia financiera
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.
Guaymás se la jugó por Urtubey, “el que mejor mide”
Jorge Guaymás consideró que Juan Manuel Urtubey es el dirigente indicado para encabezar la candidatura a senador nacional por el frente Fuerza Patria.