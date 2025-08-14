Milei se reunirá nuevamente con Zelenski en un encuentro por la paz

El presidente Javier Milei tendrá un nueva reunión con su par ucraniano, Volodimir Zelenski, este jueves en el marco de las negociaciones con Rusia a más de tres años del comienzo de la guerra. El encuentro será remoto y comenzará a las 12:30 del mediodía.

En marzo de este año, el Presidente ya se había reunido con Zelenski en una charla "cálida", según aseguraron desde Casa Rosada. Durante ese encuentro, se había abordado "la relación bilateral y el proceso de paz" con Rusia.

Además de estas dos conversaciones a la distancia, los mandatarios tuvieron una reunión bilateral en el Foro de Davos 2025 en marzo de este año. Zelenski estuvo en Buenos Aires para la asunción de Milei en diciembre de 2023.

Horas claves en el conflicto entre Rusia y Ucrania

Este viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tendrá reuniones con Zelenski y luego con Vladimir Putin, con el objetivo de llegar a un acuerdo de paz.

"Si la primera sale bien, tendremos una segunda reunión rápida. Me gustaría hacerlo casi de inmediato, y tendremos una segunda reunión rápida entre el presidente Putin, el presidente Zelenski y yo si desean que esté presente", adelantó en declaraciones a la prensa desde Washington.

Además, advirtió que "habrá consecuencias muy graves" si Putin no accede a un alto el fuego.

Esta nueva charla entre Milei y Zelenski se dará en el marco de un momento clave en las negociaciones entre Ucrania y Rusia por el fin de la guerra. Este miércoles la llamada Coalición de Voluntarios, formada por más de una treintena de países que apoyan militarmente a Kiev, reiteró que está "dispuesta" a desplegar una fuerza de paz en territorio ucraniano cuando se acuerde un alto el fuego.

"Estamos dispuestos a desempeñar un papel activo, incluso a través de planes por parte de quienes están listos para desplegar una fuerza de paz una vez cesen las hostilidades", aseguraron en un comunicado publicado por el gobierno británico tras mantener una reunión virtual de cara a la cumbre en Alaska entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, respectivamente.

El propio Trump afirmó horas antes que para poner fin a la guerra que comenzó en febrero de 2022, tanto Ucrania como Rusia tendrán que ceder territorios.

