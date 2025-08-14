El presidente argentino buscará disuadir a su par ucraniano sobre la importancia de flexibilizar posiciones para alcanzar un acuerdo que garantice la paz en medio de las tensiones con Rusia.
Karina Milei suma por primera vez al PRO a una cumbre en la Rosada
La presidenta de La Libertad Avanza convocó al diputado Cristian Ritondo. Participan además del encuentro el asesor Santiago Caputo y el armador libertario Sebastián Pareja.Política14/08/2025
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, suma por primera vez al PRO a la mesa para delinear la estrategia electoral en la provincia de Buenos Aires. La presidenta de La Libertad Avanza convocó al titular del PRO en el territorio bonaerense, el diputado Cristian Ritondo, a un encuentro a las 12 en la Casa Rosada para coordinar las actividades de campaña.
Participan además el asesor Santiago Caputo y el armador libertario Sebastián Pareja junto a su equipo. No fue invitado el diputado Diego Santilli, que será en principio el tercer candidato que acompañe la boleta de José Luis Espert en el territorio bonaerense. “Diego es candidato. No tiene porqué estar en la mesa de campaña”, agregan en Nación.
La reunión fue convocada al salón Norte de Balcarce 50, donde los mozos ya depositaron chipá, que suelen consumir los asistentes de la mesa política del Gobierno. No está previsto que participen por el momento el presidente de la Cámara de Diputados y vicepresidente de LLA, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.
El Ejecutivo apunta a definir en esta reunión las próximas actividades proselitistas de los candidatos libertarios junto a Javier Milei, que lanzará hoy la campaña en el club Atenas de La Plata. El jefe de Estado planea desembarcar también en la primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires en el corto plazo.
Con información de TN
Golpe al Señor del Tabaco: la Corte ratificó la validez de un impuesto a los cigarrillosPolítica14/08/2025
La Corte declaró constitucional la aplicación de impuestos internos a los cigarrillos, con lo que Pablo Otero, conocido como “El Señor del Tabaco", ahora debe abonar unos 2000 millones de dólares.
Milei viajará dos veces a EEUU en los próximos 45 días para intentar bajar la prima de riesgoPolítica14/08/2025
El Presidente busca atraer inversiones en sectores clave como litio y energía, y reducir el riesgo país de 750 a 550 puntos básicos.
Un grupo de 150 agrupaciones afines al gobernador bonaerense se reunió el sábado en un plenario en San Telmo. En un documento conjunto, resumieron: "La Ciudad con Axel".
Los candidatos libertarios cuestionaron la falta de ideas del gobernador y denunciaron maniobras del aparato peronista en el conurbano, rumbo a las elecciones del 7 de septiembre.
La charla remota entre ambos presidentes se dará este jueves en el marco de las negociaciones con Rusia a más de tres años del inicio de la guerra.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
La UNSa enfrenta un déficit de más de $3000 millones y evalúa declarar emergencia financiera
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.
Histórico fallo: condenaron a cuatro cazadores que mataron un yaguareté en FormosaArgentina13/08/2025
Walter Hugo Ponce De León, Viterman Ponce De León y Claudio Cisneros fueron sentenciados a dos años de prisión con arresto domiciliario. Máximo Cisneros, dueño del campo donde ocurrió el hecho, recibió dos años y medio en suspenso. El crimen fue en julio del año pasado, en Estanislao del Campo, Formosa.
Mazzone respaldó a Fiore, habló de errores en las liquidaciones y deslizó que hay áreas que no funcionan
El secretario de ADP señaló que se normalizaron algunos pagos, pero persisten errores que generan malestar en los docentes, y destacó el trabajo de la ministra de Educación.
Elecciones en ADP: Mazzone será reelecto con lista única por primera vez en 75 Años
El gremio docente de Salta tendrá elecciones en diciembre con lista única, en medio de un aumento de afiliaciones y sin oposición interna.