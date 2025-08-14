Karina Milei suma por primera vez al PRO a una cumbre en la Rosada

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, suma por primera vez al PRO a la mesa para delinear la estrategia electoral en la provincia de Buenos Aires. La presidenta de La Libertad Avanza convocó al titular del PRO en el territorio bonaerense, el diputado Cristian Ritondo, a un encuentro a las 12 en la Casa Rosada para coordinar las actividades de campaña.

Participan además el asesor Santiago Caputo y el armador libertario Sebastián Pareja junto a su equipo. No fue invitado el diputado Diego Santilli, que será en principio el tercer candidato que acompañe la boleta de José Luis Espert en el territorio bonaerense. “Diego es candidato. No tiene porqué estar en la mesa de campaña”, agregan en Nación.

La reunión fue convocada al salón Norte de Balcarce 50, donde los mozos ya depositaron chipá, que suelen consumir los asistentes de la mesa política del Gobierno. No está previsto que participen por el momento el presidente de la Cámara de Diputados y vicepresidente de LLA, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

El Ejecutivo apunta a definir en esta reunión las próximas actividades proselitistas de los candidatos libertarios junto a Javier Milei, que lanzará hoy la campaña en el club Atenas de La Plata. El jefe de Estado planea desembarcar también en la primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires en el corto plazo.

Con información de TN