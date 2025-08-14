José Luis Espert encabezará la lista de diputados de La Libertad Avanza en Buenos Aires

Confirmado por Sebastián Pareja, el economista será la cara visible del equipo libertario en las elecciones de octubre, con el respaldo de Javier Milei.

El presidente bonaerense de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja, confirmó que el legislador nacional José Luis Espert será quien encabece la boleta libertaria a diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones de octubre. Se trata de una decisión que ya estaba prácticamente descontada y configura, a su vez, un pedido explícito de Javier Milei.

“José Luis, el profe, es el que encabeza y va a ser la cara visible de ese otro gran equipo que va a ir al Congreso Nacional”, ratificó esta mañana el armador bonaerense en diálogo con Radio Mitre. El diputado nacional es una de las figuras que aparecerán este jueves en el acto inaugural de campaña de La Libertad Avanza en La Plata, y se espera que tenga apariciones junto a los candidatos provinciales que disputarán cargos en los comicios del 7 de septiembre.

La candidatura de Espert ya estaba prácticamente asegurada desde que el año pasado, cuando Milei decía en público que era su cabeza de lista en la Provincia, territorio donde el economista busca expandirse con el objetivo de ser el sucesor de Axel Kicillof en la gobernación bonaerense.

Con información de Infobae

