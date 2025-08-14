Advierten cierre masivo de negocios en el norte por las compras en Bolivia

El comerciante y expresidente de la Cámara del sector, Manuel Pieve, describió por Aries una fuerte crisis comercial en Salvador Mazza. “Parece que somos náufragos, nos agarramos de la primer tabla que vemos”, ironizó.

Sostuvo que “está tan barato el juguete en Bolivia que nos beneficia a la hora de comprar, pero perjudica la venta local” y advirtió que “ya no existe el comercio con Bolivia, se cerraron muchos negocios”.

Según indicó Pieve, Argentina “sigue siendo cara” y los comerciantes solo abastecen al mercado interno.