ARCA simplificó las exportaciones y eliminó controles informáticos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó cambios significativos en el régimen aduanero con el objetivo de modernizar y simplificar los procedimientos vinculados a las exportaciones. A través de la Resolución General N° 5745/25, el organismo eliminó el requisito de cruce informático entre el Sistema Informático Malvina (SIM) y el Manifiesto de Exportación (MANE) para la vía aérea, medida que reducirá tiempos y facilitará la operatoria de los exportadores.

La nueva normativa está orientada a simplificar controles previos y a suprimir trabas innecesarias, con especial impacto en el sector agroindustrial y en los envíos en consignación. Entre otros aspectos, adecua el proceso de liquidación de reintegros y derechos de exportación, en línea con la normativa vigente y el avance de la automatización.

Eliminación de autoliquidaciones obligatorias

Hasta ahora, las operaciones bajo el Régimen de Envíos en Consignación y las exportaciones de cueros estaban sujetas a autoliquidaciones obligatorias de derechos de exportación. Con la nueva resolución, este requisito queda sin efecto, en concordancia con lo dispuesto por la Resolución N° 727/2025 del Ministerio de Economía.

Liquidación automática de beneficios

La liquidación de reintegros y derechos de exportación se realizará de manera automática a través del SIM, siempre que se cumplan ciertas condiciones operativas y documentales, entre ellas:

Contar con habilitación como exportador y no registrar embargos.

Tener cumplido de la operación asentado en el sistema.

Presentar factura comercial y demás documentos exigidos.

Poseer CBU declarado y vigente.

Haber abonado los derechos de exportación, cuando corresponda.

Contar con la conformidad del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en la liquidación de divisas, si aplica.

Según ARCA, este cambio representa un avance sustancial, ya que anteriormente el proceso requería verificaciones manuales y múltiples controles previos al pago.

Con información de Ámbito