Fin de semana largo: preferencia en viajes cortos y de bajo presupuesto, se redujo la estadía

l movimiento turístico registró un alza significativa durante el último fin de semana largo, con un incremento del 43,5% en la cantidad de viajeros respecto al mismo periodo del año pasado. Esta cifra anticipa una temporada alta positiva, luego de un 2025 marcado por el boom de los viajes al exterior.

Según los datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 1.377.810 turistas se desplazaron por distintos puntos del país durante el feriado por el Día de la Inmaculada Concepción, lo que consolidó a esta fecha como uno de los momentos clave de movilidad previa al verano.

De acuerdo al informe, el clima inestable y los pronósticos de tormentas influyeron en la elección de algunos destinos, aunque la cifra final exhibió “un desempeño bastante sólido para esta altura del año”.

El feriado mostró una preferencia por escapadas cortas y de bajo presupuesto, con una estadía promedio de dos noches, cifra inferior a los 2,6 días que se habían registrado en 2023.

El informe de CAME analizó este comportamiento dentro de una tendencia social marcada por la reducción del poder adquisitivo, lo que llevó a las familias a buscar alternativas cercanas y concentrar los gastos en servicios esenciales y experiencias de alto valor percibido.

El gasto promedio diario por turista ascendió a $90.495, un 8,8% más en términos reales frente al desempeño del año pasado. Este aumento, según el relevamiento de la entidad, respondió a un mayor esfuerzo de consumo de parte de los viajeros, quienes ajustaron su presupuesto pero mantuvieron su interés por viajar.

Al evaluar el movimiento turístico de todo 2025, el balance muestra que durante los ocho fines de semana largos celebrados hasta la fecha, 13.342.750 personas viajaron por el país, representando un movimiento económico cercano a $2.971.578 millones o aproximadamente USD 2.030 millones.