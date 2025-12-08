El domingo por la noche, las llamas arrasaron con un refugio de montaña en la zona de Lago Escondido, en El Bolsón; desde hace una semana, un foco se registra en la reserva provincial El Turbio, en Chubut.
Fin de semana largo: preferencia en viajes cortos y de bajo presupuesto, se redujo la estadía
El feriado representó una oportunidad de repunte importante para el sector turístico y se anticipa una buena temporada de verano. TendenciasArgentina08/12/2025
l movimiento turístico registró un alza significativa durante el último fin de semana largo, con un incremento del 43,5% en la cantidad de viajeros respecto al mismo periodo del año pasado. Esta cifra anticipa una temporada alta positiva, luego de un 2025 marcado por el boom de los viajes al exterior.
Según los datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 1.377.810 turistas se desplazaron por distintos puntos del país durante el feriado por el Día de la Inmaculada Concepción, lo que consolidó a esta fecha como uno de los momentos clave de movilidad previa al verano.
De acuerdo al informe, el clima inestable y los pronósticos de tormentas influyeron en la elección de algunos destinos, aunque la cifra final exhibió “un desempeño bastante sólido para esta altura del año”.
El feriado mostró una preferencia por escapadas cortas y de bajo presupuesto, con una estadía promedio de dos noches, cifra inferior a los 2,6 días que se habían registrado en 2023.
El informe de CAME analizó este comportamiento dentro de una tendencia social marcada por la reducción del poder adquisitivo, lo que llevó a las familias a buscar alternativas cercanas y concentrar los gastos en servicios esenciales y experiencias de alto valor percibido.
El gasto promedio diario por turista ascendió a $90.495, un 8,8% más en términos reales frente al desempeño del año pasado. Este aumento, según el relevamiento de la entidad, respondió a un mayor esfuerzo de consumo de parte de los viajeros, quienes ajustaron su presupuesto pero mantuvieron su interés por viajar.
Al evaluar el movimiento turístico de todo 2025, el balance muestra que durante los ocho fines de semana largos celebrados hasta la fecha, 13.342.750 personas viajaron por el país, representando un movimiento económico cercano a $2.971.578 millones o aproximadamente USD 2.030 millones.
Alerta sanitaria por sarampión: rastrean los contactos de los turistas que cruzaron el país con la infecciónArgentina08/12/2025
Identificaron a 98 personas que se encuentran bajo monitoreo, mientras continúa la búsqueda de al menos otras 54 personas que podrían haber compartido viaje o espacios cerrados con la familia infectada. Salta es una de las provincias dentro de la ruta de viaje.
El borrador de la reforma laboral incluye el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), un esquema diseñado para pymes en respuesta al pedido de un programa similar al RIGI.
ADAM cuestionó incrementos que, según afirman, encarecen el empleo formal y pidieron una reforma laboral “urgente” para proteger a PyMEs y trabajadores.
El mercado de maquinaria agrícola en Argentina encendió una "luz de alerta" al registrar en noviembre de 2025 sus ventas más bajas en ocho meses, con solo 498 unidades patentadas.
El pago corresponde al 20% retenido durante el año y se libera tras cargar la Libreta que certifica salud, vacunas y escolaridad.
El SAC se abona antes del 18 de diciembre y corresponde al 50% del salario mensual más alto del semestre, incluyendo horas extras y comisiones.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por alerta de tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
En la actualización de tasas, Ualá se posiciona hoy como la virtual wallet que más paga en Argentina, ofreciendo un 35% de TNA en su cuenta remunerada. Le sigue Naranja X con el 29%.
Federico Villagra falleció este sábado tras permanecer en estado crítico desde la brutal agresión ocurrida en Aguaray.
Un oficial de la Ciudad atropelló a un motociclista y escapó. Horas después, al presentarse en la Comisaría 4°, fue reconocido por los familiares de la víctima. En el enfrentamiento, sacó su arma y mató a balazos al primo del joven accidentado.