Milei viaja a Noruega para asistir al Nobel de la Paz que recibirá María Corina Machado

El domingo por la noche, las llamas arrasaron con un refugio de montaña en la zona de Lago Escondido, en El Bolsón; desde hace una semana, un foco se registra en la reserva provincial El Turbio, en Chubut.
El presidente Javier Milei viaja este lunes 8 de diciembre por la noche a Oslo para participar de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la dirigente venezolana María Corina Machado, y desarrollará una intensa agenda oficial antes de regresar a la Argentina el jueves por la mañana.
El mandatario busca mantener la presencia internacional mientras acelera la actividad local por el inminente inicio de las sesiones extraordinarias en el Congreso.
La comitiva presidencial partirá a las 20 de este lunes, con llegada prevista a la capital noruega el martes a las 17.30 (hora argentina). Milei fue invitado por la propia Machado, líder de Vente Venezuela, a quien ya había felicitado públicamente tras conocerse el premio, destacando su “defensa valiente de la libertad y de la democracia” frente al régimen de Nicolás Maduro.
La presencia del Presidente ocurre en medio de un delicado vínculo diplomático con Caracas, tras el asedio a la embajada argentina y la detención e incomunicación del gendarme Nahuel Gallo.
La actividad central será el miércoles 10 de diciembre, cuando a las 13 Milei asista a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz en el Ayuntamiento de Oslo. El evento reunirá a delegaciones internacionales y a mandatarios de la región, entre ellos Santiago Peña (Paraguay) y Daniel Noboa (Ecuador).
Ese mismo día, a las 15.30, el jefe de Estado mantendrá una audiencia con el Rey Harald V, y luego, a las 17.10, una reunión bilateral con el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, en un encuentro clave para explorar vínculos políticos y económicos con el país escandinavo.
El itinerario concluirá el mismo miércoles: a las 20, Milei abordará el vuelo de regreso hacia la Argentina. Su arribo está previsto para el jueves 11 de diciembre a las 9.30.
El feriado representó una oportunidad de repunte importante para el sector turístico y se anticipa una buena temporada de verano. Tendencias
Identificaron a 98 personas que se encuentran bajo monitoreo, mientras continúa la búsqueda de al menos otras 54 personas que podrían haber compartido viaje o espacios cerrados con la familia infectada. Salta es una de las provincias dentro de la ruta de viaje.
El borrador de la reforma laboral incluye el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), un esquema diseñado para pymes en respuesta al pedido de un programa similar al RIGI.
ADAM cuestionó incrementos que, según afirman, encarecen el empleo formal y pidieron una reforma laboral “urgente” para proteger a PyMEs y trabajadores.
El mercado de maquinaria agrícola en Argentina encendió una "luz de alerta" al registrar en noviembre de 2025 sus ventas más bajas en ocho meses, con solo 498 unidades patentadas.
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
El entrenador de Racing, Gustavo Costas, celebró el pase a la final del Torneo Clausura 2025 y, con su clásico tono cómico, admitió que la polémica sustitución de Exequiel Zeballos en Boca.
El entrenador de Boca Juniors, Claudio Úbeda, justificó la polémica sustitución de Exequiel Zeballos a los 70 minutos en la semifinal contra Racing, un cambio que provocó el evidente enojo de Leandro Paredes.
El 8 de diciembre es feriado nacional en Argentina por el Día de la Inmaculada Concepción de María, una de las mayores festividades católicas.
Rixi Moncada denunció “injerencia de Trump y la oligarquía” en los comicios del 30 de noviembre, reclamó la nulidad total del proceso y llamó a movilizaciones nacionales.