Alerta sanitaria por sarampión: rastrean los contactos de los turistas que cruzaron el país con la infección

Las autoridades sanitarias de Argentina investigan y monitorean a 98 contactos estrechos que pudieron haber estado expuestos al sarampión tras el paso, a mediados de noviembre, de una familia con diagnóstico confirmado que viajó en ómnibus de larga distancia por al menos siete provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

Este número corresponde al 64% de los contactos identificados hasta ahora, según el relevamiento llevado a cabo por el Ministerio de Salud.

La búsqueda se extiende a terminales y paradores de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Entre Ríos, Jujuy, Santa Fe, Salta, Tucumán y Santa Cruz. Entre los contactos identificados, la mayoría (34) residen en la provincia de Buenos Aires, 22 en CABA, 20 en Entre Ríos, siete en Jujuy, siete en Santa Fe, tres en Salta, uno en Santa Cruz y uno en Tucumán. Además, cuatro extranjeros integran el listado.

Ninguno había aportado teléfono o dirección postal a las compañías de micros, lo que complejizó el rastreo y forzó la búsqueda activa en cada jurisdicción.Según informaron las autoridades sanitarias, la ventana de contagio para la aparición de casos secundarios se extiende hasta el 12 de diciembre, fecha límite considerada para la vigilancia intensificada.

Todos los contactos identificados permanecen bajo monitoreo activo y se completó el esquema de vacunación en los casos necesarios, mientras continúa la búsqueda de al menos otras 54 personas que podrían haber compartido viaje o espacios cerrados con la familia infectada.

La familia, integrada por seis personas de nacionalidad rusa radicadas en San Javier (Uruguay), ingresó a Argentina proveniente de Bolivia el 14 de noviembre y cruzó a Uruguay desde Colón (Entre Ríos) el 16, permaneciendo en territorio argentino durante aproximadamente 48 horas. Ninguno de los miembros había recibido la vacuna contra el sarampión.

El trayecto se realizó en tres empresas de ómnibus de larga distancia —Autobuses Quirquincho S.R.L., Balut Hermanos S.R.L. y San José S.R.L.— con paradas y trasbordos en localidades de Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo terminales centrales como Liniers y Retiro.

El diagnóstico de sarampión en este grupo familiar fue confirmado en Uruguay el 19 de noviembre, y el 20 las autoridades argentinas recibieron la notificación oficial, cuando los viajeros ya no se encontraban en el país.

