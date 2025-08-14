Arrestan a mujer en Florida por abandonar a su padre anciano durante meses

Italia: volaba en parapente, chocó contra una montaña y murió delante de sus amigosEl Mundo14/08/2025
La víctima, de 29 años, practicaba el deporte aéreo con frecuencia pero el día de la tragedia, una ráfaga de viento le hizo perder el control.
Una mujer de Florida fue arrestada por abandono y maltrato a su padre anciano, a quien dejó durante meses en un sillón, sin que pueda moverse y en condiciones de extrema vulnerabilidad.
Una mujer de Florida fue arrestada por abandono y maltrato a su padre anciano, a quien dejó durante meses en un sillón, sin que pueda moverse y en condiciones de extrema vulnerabilidad.
Pamela Reynolds, de 54 años, era la cuidadora de su padre, un hombre con graves problemas de salud como diabetes y fallas cardíacas de la ciudad de Pensacola, Florida. La situación salió a la luz cuando la mujer finalmente lo llevó al hospital el 31 de julio, tras notar que tenía el pulso acelerado.
El dramático estado en que encontraron al hombre
Al llegar al hospital, los médicos quedaron impactados: el paciente estaba cubierto de heces, desnutrido y presentaba heridas con necrosis.
Una de las lesiones, ubicada en la cadera, tenía el tamaño de una pelota de tenis y supuraba pus y fluidos. Los profesionales detectaron además la presencia de gusanos y materia fecal en las heridas.
Un oficial que intervino en el caso relató: “Pude oler carne en descomposición apenas entré a la sala de terapia intensiva”. El hombre, que no podía moverse por sí mismo, confirmó a la policía que llevaba meses postrado en el sillón.
La versión de la acusada y la investigación policial
Durante el interrogatorio, Reynolds aseguró entre lágrimas que bañaba a su padre con “jabón y agua” y que le daba comida y medicación. Sin embargo, admitió que no lo había llevado al médico desde enero y que no lo movía del sillón desde principios de junio, alegando “problemas de transporte”.
La mujer también declaró que “no vio ni se dio cuenta” de las heridas que sufría su padre. Los médicos, en cambio, informaron que el hombre estaba “severamente desnutrido” y que las lesiones eran evidentes y avanzadas.
La detención y los cargos
La policía arrestó a Pamela Reynolds el 4 de agosto y fue acusada de negligencia agravada contra un adulto mayor o discapacitado.
La mujer permanece detenida en la cárcel del condado de Escambia, con una fianza fijada en 10.000 dólares.
El caso generó conmoción en la comunidad y reavivó el debate sobre el cuidado de los adultos mayores y la responsabilidad de los familiares a cargo.
Con información de TN
