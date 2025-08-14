Castilla y León y Galicia concentran los focos más preocupantes, mientras autoridades alertan sobre la situación en Zamora y Extremadura.
Italia: volaba en parapente, chocó contra una montaña y murió delante de sus amigos
La víctima, de 29 años, practicaba el deporte aéreo con frecuencia pero el día de la tragedia, una ráfaga de viento le hizo perder el control.El Mundo14/08/2025
Una joven de 29 años murió en un trágico accidente mientras volaba en parapente en los Alpes italianos. Isabel Kofler había subido a la montaña Ortler junto con sus amigos con el objetivo de practicar el deporte aéreo, pero una ráfaga de viento le hizo perder el control del equipo y chocar contra un acantilado cubierto de nieve.
Después del impacto, cayó desde unos 500 metros hasta quedar tendida sobre una rocas. Sus amigos observaron todo el suceso horrorizados y un guía de montaña que también presenció el hecho dio aviso al servicio de emergencias inmediatamente. El dramático episodio ocurrió el pasado viernes 8 de agosto pero los detalles del accidente se conocieron esta semana.
Los rescatistas y el personal médico llegaron a la escena e intentaron bajar hacia donde estaba la víctima lo más rápido posible. En el operativo trabajó un equipo de rescate alpino de Sulden, el helicóptero de rescate aéreo Pelikan 1 y la unidad alpina de la Guardia di Finanza.
Sin embargo, al llegar a ella constataron que el violento impacto le había provocado lesiones fatales y sólo pudieron constatar su muerte. Igualmente continuaron su labor para recuperar el cuerpo, en medio de un alto riesgo de caída de rocas. La peligrosa tarea duró unas dos horas.
Isabel había llegado a la cumbre al amanecer el día de la tragedia junto a tres amigos. El plan era hacer parapente hasta el valle. Según informaron medios locales, ella hizo el primer salto, pero una ráfaga de viento la hizo caer en picada por la montaña.
La joven había practicado el deporte aéreo varias veces antes del accidente, era miembro del club Arcobaleno Fly y tenía certificación para volar en parapente. Además, la comunidad local la conocía por ser muy activa en los deportes locales. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el fatal accidente.
Con información de TN
La Comisión Europea evaluará el impacto de ayudas públicas de terceros países, especialmente de empresas chinas, en la competencia de los contratos públicos europeos.
La fiscal general Pamela Bondi calificó al dictador venezolano como el “cabecilla de una sociedad criminal” y detalló la incautación de aviones, mansiones, joyas y efectivo vinculados a su red.
La legislación estatal impide que terapeutas utilicen inteligencia artificial para la atención clínica directa, aunque permite su uso en tareas administrativas.
Pamela Reynolds dejó a su progenitor postrado en un sillón, desnutrido y con graves heridas infestadas de gusanos hasta que finalmente fue hospitalizado.
Trump amenaza a Putin con “consecuencias muy graves” si fracasa su cumbre sobre UcraniaEl Mundo13/08/2025
Líderes europeos y Volodimir Zelensky mantuvieron una videoconferencia con el presidente norteamericano para asegurarse de que cualquier negociación territorial pase por Kiev
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
El cruce se llevará a cabo en el Padre Martearena de Salta, que retornará como sede después de tres años. Desde las 19.30 de este miércoles, definirán al próximo rival de Belgrano de Córdoba.
Finca Karina: “Era una industria de contrabando, con ventas en garages, Marketplace o TikTok”
Luego de que se cerrara ese paso clandestino, se reunió el Comando Unificado del Plan Güemes en Orán, y el interventor de Aguas Blancas remarcó sobre el impacto económico.
La UNSa enfrenta un déficit de más de $3000 millones y evalúa declarar emergencia financiera
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.
Guaymás se la jugó por Urtubey, “el que mejor mide”
Jorge Guaymás consideró que Juan Manuel Urtubey es el dirigente indicado para encabezar la candidatura a senador nacional por el frente Fuerza Patria.