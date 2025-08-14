Putin sugirió que EEUU y Rusia podrían alcanzar un acuerdo nuclear

Italia: volaba en parapente, chocó contra una montaña y murió delante de sus amigosEl Mundo14/08/2025
La víctima, de 29 años, practicaba el deporte aéreo con frecuencia pero el día de la tragedia, una ráfaga de viento le hizo perder el control.
Lo dijo de cara a la cumbre con Donald Trump en Alaska, en una reunión de altos funcionarios en el Kremlin. Consideró que Trump está haciendo esfuerzos "enérgicos" por la guerra de Ucrania.El Mundo14/08/2025
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, sugirió que su país y EEUU podrían alcanzar un acuerdo sobre el control de las armas nucleares de cara a la cumbre en Alaska para este viernes 15 de agosto. A la par, elogió los esfuerzos "enérgicos" de Donald Trump para detener la guerra en Ucrania.
En sus primeros comentarios públicos desde que Trump anunció la cumbre de Alaska, Putin presidió el jueves una reunión de altos funcionarios rusos en el Kremlin para informarles del estado de las negociaciones con EEUU sobre Ucrania.
“La actual administración estadounidense […] está haciendo, en mi opinión, esfuerzos bastante enérgicos y sinceros para detener las hostilidades, frenar la crisis y alcanzar acuerdos de interés para todas las partes involucradas en este conflicto”, dijo Putin.
En sus breves declaraciones, Putin dijo que la cumbre con EEUU tiene como objetivo “crear condiciones a largo plazo para la paz entre nuestros países, así como en Europa y en el mundo en su conjunto”, citó la CNN.
Sugirió que esta paz más amplia puede lograrse si en las “próximas etapas” de conversaciones se llega a "acuerdos en el área de control sobre armas ofensivas estratégicas”. Ambas naciones acordaron limitar sus arsenales nucleares en virtud del Nuevo Tratado START, en vigor desde 2011 y con expiración para 2026.
En la previa del encuentro, el gobierno ruso confirmó los horarios y la agenda de la histórica reunión. Tras la misma, ambos mandatarios darán una conferencia de prensa conjunta, según confirmó el Kremlin.
Durante una rueda de prensa telefónica, el asesor del Kremlin para política internacional, Yuri Ushakov, dio detalles de los asuntos que se discutirán en Alaska: "Evidentemente, el tema central será el arreglo de la crisis ucraniana“.
En este sentido, inicialmente ambos líderes tendrán un “cara a cara” en privado. Posteriormente, se sumarán delegaciones integradas por cinco altos funcionarios, que incluirá un “desayuno de trabajo”.
Ámbito
Castilla y León y Galicia concentran los focos más preocupantes, mientras autoridades alertan sobre la situación en Zamora y Extremadura.
La Comisión Europea evaluará el impacto de ayudas públicas de terceros países, especialmente de empresas chinas, en la competencia de los contratos públicos europeos.
La fiscal general Pamela Bondi calificó al dictador venezolano como el “cabecilla de una sociedad criminal” y detalló la incautación de aviones, mansiones, joyas y efectivo vinculados a su red.
La legislación estatal impide que terapeutas utilicen inteligencia artificial para la atención clínica directa, aunque permite su uso en tareas administrativas.
Pamela Reynolds dejó a su progenitor postrado en un sillón, desnutrido y con graves heridas infestadas de gusanos hasta que finalmente fue hospitalizado.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.
Walter Hugo Ponce De León, Viterman Ponce De León y Claudio Cisneros fueron sentenciados a dos años de prisión con arresto domiciliario. Máximo Cisneros, dueño del campo donde ocurrió el hecho, recibió dos años y medio en suspenso. El crimen fue en julio del año pasado, en Estanislao del Campo, Formosa.
El secretario de ADP señaló que se normalizaron algunos pagos, pero persisten errores que generan malestar en los docentes, y destacó el trabajo de la ministra de Educación.
El gremio docente de Salta tendrá elecciones en diciembre con lista única, en medio de un aumento de afiliaciones y sin oposición interna.