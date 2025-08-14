Lo dijo de cara a la cumbre con Donald Trump en Alaska, en una reunión de altos funcionarios en el Kremlin. Consideró que Trump está haciendo esfuerzos "enérgicos" por la guerra de Ucrania.
Caída mundial de la red social X: millones de usuarios afectados
Miles de usuarios experimentaron dificultades para acceder a la red social, con un 73% de reportes atribuidos a errores en la app.El Mundo14/08/2025
La red social X enfrentó una interrupción de servicios la mañana del 14 de agosto de 2025. Según los reportes recopilados por la plataforma Downdetector, usuarios de diferentes sectores de América latina y Europa notificaron dificultades para usar tanto la aplicación como la versión web, generando preocupación e incertidumbre en las redes.
De acuerdo con la información publicada por Downdetector -herramienta en línea diseñada para informar sobre el estado de funcionamiento de distintos servicios digitales y páginas web en tiempo real- , el 73% de los problemas reportados fueron relacionados con fallas en la aplicación, un 15% afecta el sitio web y el 12% corresponde a problemas de conexión de servidor.
Los reportes comenzaron a incrementarse de forma abrupta en la mañana, alcanzando 132 informes en pocos minutos, según la información de Downdetector.
En Argentina, los focos de incidencia aparecieron en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Rosario. También se visualizó reportes en Uruguay, Chile y Paraguay.
Italia: volaba en parapente, chocó contra una montaña y murió delante de sus amigosEl Mundo14/08/2025
La víctima, de 29 años, practicaba el deporte aéreo con frecuencia pero el día de la tragedia, una ráfaga de viento le hizo perder el control.
Castilla y León y Galicia concentran los focos más preocupantes, mientras autoridades alertan sobre la situación en Zamora y Extremadura.
La Comisión Europea evaluará el impacto de ayudas públicas de terceros países, especialmente de empresas chinas, en la competencia de los contratos públicos europeos.
La fiscal general Pamela Bondi calificó al dictador venezolano como el “cabecilla de una sociedad criminal” y detalló la incautación de aviones, mansiones, joyas y efectivo vinculados a su red.
La legislación estatal impide que terapeutas utilicen inteligencia artificial para la atención clínica directa, aunque permite su uso en tareas administrativas.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
La UNSa enfrenta un déficit de más de $3000 millones y evalúa declarar emergencia financiera
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.
Histórico fallo: condenaron a cuatro cazadores que mataron un yaguareté en FormosaArgentina13/08/2025
Walter Hugo Ponce De León, Viterman Ponce De León y Claudio Cisneros fueron sentenciados a dos años de prisión con arresto domiciliario. Máximo Cisneros, dueño del campo donde ocurrió el hecho, recibió dos años y medio en suspenso. El crimen fue en julio del año pasado, en Estanislao del Campo, Formosa.
Mazzone respaldó a Fiore, habló de errores en las liquidaciones y deslizó que hay áreas que no funcionan
El secretario de ADP señaló que se normalizaron algunos pagos, pero persisten errores que generan malestar en los docentes, y destacó el trabajo de la ministra de Educación.
Elecciones en ADP: Mazzone será reelecto con lista única por primera vez en 75 Años
El gremio docente de Salta tendrá elecciones en diciembre con lista única, en medio de un aumento de afiliaciones y sin oposición interna.