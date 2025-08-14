Caída mundial de la red social X: millones de usuarios afectados

La red social X enfrentó una interrupción de servicios la mañana del 14 de agosto de 2025. Según los reportes recopilados por la plataforma Downdetector, usuarios de diferentes sectores de América latina y Europa notificaron dificultades para usar tanto la aplicación como la versión web, generando preocupación e incertidumbre en las redes.

De acuerdo con la información publicada por Downdetector -herramienta en línea diseñada para informar sobre el estado de funcionamiento de distintos servicios digitales y páginas web en tiempo real- , el 73% de los problemas reportados fueron relacionados con fallas en la aplicación, un 15% afecta el sitio web y el 12% corresponde a problemas de conexión de servidor.

Los reportes comenzaron a incrementarse de forma abrupta en la mañana, alcanzando 132 informes en pocos minutos, según la información de Downdetector.

En Argentina, los focos de incidencia aparecieron en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Rosario. También se visualizó reportes en Uruguay, Chile y Paraguay.