Los incendios en el noroeste de España dejan ya tres muertos

Italia: volaba en parapente, chocó contra una montaña y murió delante de sus amigosEl Mundo14/08/2025
La víctima, de 29 años, practicaba el deporte aéreo con frecuencia pero el día de la tragedia, una ráfaga de viento le hizo perder el control.
Castilla y León y Galicia concentran los focos más preocupantes, mientras autoridades alertan sobre la situación en Zamora y Extremadura.El Mundo14/08/2025
Otra persona falleció cuando participaba en la extinción de un incendio forestal en España, en la provincia de León, convirtiéndose así en la tercera víctima mortal de los incendios de este verano en el país, informaron las autoridades el jueves.
"Hoy lamentamos un nuevo fallecimiento de una persona que formaba parte del dispositivo que lucha contra los incendios en la provincia de León", anunció en la red social X el delegado del Gobierno (prefecto) en la región de Castilla y León.
"Nos han comunicado hace poco su fallecimiento, con lo cual evidentemente todas las condolencias a la familia", dijo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una entrevista en la televisión pública TVE.
La zona más afectada por los incendios en España es el cuadrante noroeste, concretamente las regiones de Castilla y León y Galicia, pero también hay otro importante en Extremadura.
Grande-Marlaska dijo que hay 11 incendios en el país que despiertan particular preocupación, y que "principalmente son en Zamora", la provincia castellano-leonesa vecina a Portugal, afirmó.
Antes del tercer fallecido anunciado este jueves, un voluntario murió en Castilla y León y un empleado de una hípica en un incendio en Tres Cantos, al norte de Madrid.
Además, hay varios heridos graves y miles de personas han sido evacuadas.
Con información de AFP
