Prepagas aumentaron sus cuotas antes de conocer la inflación de julio
Nueve empresas desoyeron la Resolución 645/2025 y aplicaron subas de entre 1,4% y 2,9%, mientras una registró un incremento acumulado del 554% desde enero de 2024.Argentina14/08/2025
A contramano de la Resolución 645/2025 dispuesta por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), distintas prepagas ya anunciaron sus aumentos antes de que se conociera el dato de inflación de julio.
Se trata de nueve prepagas de la categoría B, ubicadas entre medio de las categoría A -donde se ubican las prepagas más grandes- y C -donde se encuentran las de menor popularidad, según dispuso la SSS.
Además, una de ellas registró un aumento de más del 500% desde enero del 2024 hasta la actualidad.
De cara al próximo mes, las prepagas que ya anunciaron sus aumentos oscilan entre 1,4% y 2,9%, según se indicó en la página oficial:
- Ampes Salud: 1,6%.
- Apres Cobertura Médica: 1,6%.
- Así Salud: 1,6%.
- Asistir Servicios: 1,6%.
- Colegio Médico de La Pampa: 2,9%.
- Corporación Médica: 1,9%.
- Grupo LPF: 1,6%.
- Nobis Medical: 1,4%.
- Osmita Promoviendo Salud: 1,6%.
Este incremento en sus cuotas no cumple con lo dispuesto por la SSS dentro de la Resolución 645/2025, la cual dispone que deben informar mensualmente los valores de sus planes al Gobierno dentro de un plazo de 5 días posteriores a la publicación de la inflación.
Los aumentos ya habían sido declarados antes de las 16 horas de hoy, momento exacto en el que se conoció el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio.
El caso de Medical’s es el que más ruido genera, ya que se incrementó un 554% desde enero del 2024 hasta la actualidad.
Si se consulta en los planes de la web de la SSS, esta prepaga (junto a Medin y Cober) aparece con valores insignificantes de tres cifras, mientras que la suba en sus planes fue del 2% durante el mes pasado.
En paralelo, una afiliada de 84 años de Medical’s mostró a Clarín que pagó $808.704 en agosto por su cobertura individual.
De esta manera, las prepagas siguen siendo el servicio que más aumentó y encienden las alertas sobre la consistencia de la información que se publica dentro de la web.
Con información de Noticias Argentinas
El Ministerio de Seguridad nacional y Migraciones implementan nuevas pautas y herramientas para reforzar la prevención y asistencia a víctimas en 237 pasos habilitados.
El equipo económico anticipó que para evitar que queden liberados 5,7 billones de pesos luego de la operación de este miércoles, el Ministerio de Economía realizará otra subasta de Letras el próximo lunes.
Desinflación en la mira: el Gobierno busca que julio no frene la tendencia a la baja de preciosArgentina14/08/2025
Con una inflación núcleo de 1,5%, el Tesoro y el BCRA aplican medidas para contener el impacto de la devaluación y mantener la confianza del mercado.
El Gobierno licitó 720 mil cartas documento y suspenderá varias pensiones por discapacidad laboralArgentina14/08/2025
La Agencia Nacional de Discapacidad buscará notificar a beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez laboral, tras detectar irregularidades en otorgamientos previos.
Nación anunció aumento salarial del 7,5% para docentes y no docentes universitariosArgentina14/08/2025
La medida se aplicará entre septiembre y noviembre, con sumas fijas adicionales de $25.000 por cargo para algunos sectores del personal.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
El cruce se llevará a cabo en el Padre Martearena de Salta, que retornará como sede después de tres años. Desde las 19.30 de este miércoles, definirán al próximo rival de Belgrano de Córdoba.
Finca Karina: “Era una industria de contrabando, con ventas en garages, Marketplace o TikTok”
Luego de que se cerrara ese paso clandestino, se reunió el Comando Unificado del Plan Güemes en Orán, y el interventor de Aguas Blancas remarcó sobre el impacto económico.
La UNSa enfrenta un déficit de más de $3000 millones y evalúa declarar emergencia financiera
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.
Guaymás se la jugó por Urtubey, “el que mejor mide”
Jorge Guaymás consideró que Juan Manuel Urtubey es el dirigente indicado para encabezar la candidatura a senador nacional por el frente Fuerza Patria.