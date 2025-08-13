El surcoreano Do Hyeong Kwon usó la euforia inversora para atraer fondos que terminaron perdiéndose tras el colapso de Terraform Labs.
Horror en México: matan a un niño tras secuestrarlo por una deuda de 50 dólares
La madre reclamó durante días la intervención policial, pero recién fue escuchada una semana después, cuando su hijo ya estaba muerto.El Mundo13/08/2025
Un nene de 5 años fue asesinado el 4 de agosto en un ajuste de cuentas, en una casa del municipio de La Paz, en el Estado de México. Allí vivían las tres personas acusadas de secuestrar y asesinar al nene: Carlos “N”, Lilia “N” y Ana Lilia “N”. La familia del menor exige justicia y asegura que las autoridades mexicanas ignoraron sus pedidos de ayuda.
Todo empezó el pasado 28 de julio, cuando Lilia y Ana, madre e hija, fueron a la casa de la mamá de Fernando para reclamarle una deuda de 1000 pesos mexicanos -unos 50 dólares-. Como la mujer no pudo pagar, se llevaron al nene “como garantía” y lo mantuvieron secuestrado en su casa, ubicada en el mismo barrio.
La mujer se acercó al lugar en varias oportunidades a la casa para recuperar su hijo, pero no le permitieron ni siquiera verlo. Al mismo tiempo, pidió ayuda a las autoridades para que intervinieran, aunque no obtuvo respuesta alguna.
Recién el lunes 4 de agosto, una semana después del secuestro, le tomaron la denuncia por la desaparición de Fernando. Ese mismo día, agentes policiales se dirigieron hacia la casa en la que estuvo cautivo y al entrar se encontraron con el cuerpo sin vida del menor, en estado de descomposición.
El caso expuso la ineficiencia del sistema judicial y desencadenó en la renuncia de Mario Cristalinas, director del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del municipio de La Paz. El funcionario fue cuestionado por ignorar los pedidos de ayuda de la madre.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó el hecho como “muy trágico” y reclamó cambios en la Fiscalía para evitar que se repita una situación similar. “Lo importante es que no haya repetición de este caso de una madre que pide apoyo a la autoridad y que, por una u otra razón, no se le da”, aseguró en una conferencia de prensa brindada este lunes.
Los tres sospechosos están siendo investigados por su “probable participación en delitos vinculados a la desaparición” del menor, según detallaron las autoridades en un comunicado. Allegados a la familia dijeron a medios locales que el nene fue privado de agua y comida durante su secuestro. Los acusados permanecen detenidos bajo prisión preventiva y en la próxima audiencia se definirá su situación procesal.
Además, la Fiscalía investiga por qué no se actuó con rapidez frente a las denuncias previas de la madre. “Se está investigando por la propia Fiscalía del Estado de México qué fue lo que ocurrió y por qué no se dio atención pronta y expedita a la solicitud de la madre. Es un caso muy trágico, muy doloroso”, remarcó Sheinbaum, y aseguró que deberán hacer “cambios en la Fiscalía para que esto no vuelva a ocurrir”.
Con información de TN
