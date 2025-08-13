Con el plazo vencido, la Justicia podría iniciar embargos a CFK por la causa Vialidad

La Justicia podrá comenzar a embargar los bienes de Cristina Kirchner y los demás condenados en la causa Vialidad luego de que se venciera el plazo.

Hasta este miércoles a las 9:30, plazo límite, los implicados no habían pagado el decomiso de $648.000 millones impuesto por el Tribunal Oral Federal 2. La expresidenta había solicitado la suspensión del pago días atrás.

Sin embargo, antes de que se lleve adelante el decomiso, el Tribunal deberá responder si hace lugar al reclamo de la expresidenta y explicar cómo se actualizó y cómo se llegó a este número final. Luego será la Cámara de Casación la que finalmente defina.

La exmandataria aseguró que todos sus bienes se adquirieron de manera legal y que el cálculo que realizó la Justicia fue incorrecto.

Si Casación no hace lugar al pedido de Cristina, tiene una instancia más de reclamo y así poder dilatar el pago: la Corte Suprema de Justicia.

La expresidenta había cedido todos sus inmuebles en 2016 a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.

Con información de TN