Dos detenidos por el homicidio de un adolescente en B° La Paz

Este martes se informó sobre la detención de dos sospechosos por el crimen de un adolescente de 15 años, ocurrido en barrio La Paz. Se trata de dos hermanos, de 18 y 20 años, que fueron capturados en la localidad de Rosario de Lerma.

La detención fue confirmada por la fiscal penal María Luján Sodero Calvet, a cargo de la Fiscalía Penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP).

La fiscal explicó que, tras el hecho, la UGAP desplegó un amplio operativo para dar con el paradero de los responsables.

Los dos detenidos, cuyos nombres no fueron informados, se encuentran bajo custodia y serán imputados este miércoles en la sede de la fiscalía. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del homicidio.