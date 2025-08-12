Sucedió este lunes por la noche, cuando en circunstancias que se investigan, un menor de 15 años de edad, falleció luego de ser herido con un arma blanca en la zona tóracica.
Dos detenidos por el homicidio de un adolescente en B° La Paz
La fiscal penal María Luján Sodero Calvet, a cargo de la Fiscalía Penal 2 de la UGAP, informó que se trata de dos hermanos, de 18 y 20 años, que fueron capturados en la localidad de Rosario de Lerma.Judiciales12/08/2025
Este martes se informó sobre la detención de dos sospechosos por el crimen de un adolescente de 15 años, ocurrido en barrio La Paz. Se trata de dos hermanos, de 18 y 20 años, que fueron capturados en la localidad de Rosario de Lerma.
La detención fue confirmada por la fiscal penal María Luján Sodero Calvet, a cargo de la Fiscalía Penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP).
La fiscal explicó que, tras el hecho, la UGAP desplegó un amplio operativo para dar con el paradero de los responsables.
Los dos detenidos, cuyos nombres no fueron informados, se encuentran bajo custodia y serán imputados este miércoles en la sede de la fiscalía. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del homicidio.
Vence el plazo para que los condenados en la causa Vialidad paguen $684.000 millonesJudiciales12/08/2025
Sin movimientos en la cuenta judicial, la Justicia podría avanzar sobre propiedades y cuentas embargadas, incluso en el patrimonio de Cristina Kirchner.
Ocho miembros del Servicio Penitenciario declararon sobre el sistema para otorgar beneficios y los mecanismos de control en el ingreso al penal. Sus testimonios expusieron fallas en los controles y carencias en la capacitación del personal.
Daño punitivo a bancos: Abogado explica cómo reclamar cobros indebidos
El Dr. Napoleón Gambetta destacó la importancia del “trato indigno” como clave para que la justicia imponga multas millonarias a las entidades financieras.
Ramiro González presentaría la solicitud mañana o pasado. La ex primera dama pidió una pena de 12 años de cárcel.
Una joven de 18 años fue hallada sin vida en su casa a dos meses de haber denunciado a su tío por abusar de ella. La justicia investiga el caso como un Femicidio.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Por "error administrativo" de Educación, docentes pierden hasta el 27% de la jubilación
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
Paro docente en Salta: En algunas escuelas supera el 70% de adhesión
En lo que va de la jornada, y según un relevamiento de Sitepsa, es alto el acatamiento a la medida de fuerza anunciada por el gremio.
Gremio docente anuncia medidas para la próxima semana
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea estgraordinaria de este sábado.
Urtubey y Leavy se miden por el consenso, encuestas o el 'dedo de Cristina'
Manuel Santiago Godoy se mostró entusiasmado con el desembarco de Juan Manuel Urtubey en el frente Fuerza Patria, y consideró que tiene un gran potencial para liderar el espacio de cara a las elecciones.