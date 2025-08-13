Alerta en la minería salteña: Advierten que adjudicar servicios a empresas extranjeras golpea la licencia social

El presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de Salta, integrante de la Federación Argentina de Proveedores Mineros (Fapromin), Federico Russo, expresó su preocupación por la creciente contratación de empresas de otros países en grandes proyectos mineros. “Se están adjudicando servicios claves a empresas de afuera, cuando hay mucha capacidad en la provincia y en las comunidades”, advirtió en diálogo con Aries.

Recordó que en Salta se construyó la licencia social “con años de trabajo articulado entre empresas mineras, proveedores y comunidades” y alertó que estas prácticas “están golpeando ese modelo”. Según señaló, si esta tendencia continúa “va a generar muchos problemas y va a lesionar el modelo que se construyó tras muchos años”.

El dirigente remarcó que la ley provincial de contratación local N° 8164 y los compromisos asumidos por las mineras fijan porcentajes mínimos de compra en la provincia. “Ese porcentaje tiene que cumplirse porque es la manera de que el desarrollo quede en la provincia y no se lo lleven empresas golondrina”, sostuvo.

Finalmente, insistió que aun “estamos a tiempo, pero si no se corrige ahora, después no sé cómo se va a trabajar”. "La licencia social no es un capricho, es lo que sostiene la actividad minera en Salta”, sentenció Russo.