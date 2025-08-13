Se trata de la nieta de una mujer con la que mantenía una relación de pareja y con la que convivió. Será registrado en el Banco de Datos Genéticos.
Alerta en la minería salteña: Advierten que adjudicar servicios a empresas extranjeras golpea la licencia social
El titular de la Cámara de Proveedores Mineros de Salta advirtió que la adjudicación de servicios a empresas foráneas afecta a la licencia social y el desarrollo local.Salta13/08/2025Ivana Chañi
El presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de Salta, integrante de la Federación Argentina de Proveedores Mineros (Fapromin), Federico Russo, expresó su preocupación por la creciente contratación de empresas de otros países en grandes proyectos mineros. “Se están adjudicando servicios claves a empresas de afuera, cuando hay mucha capacidad en la provincia y en las comunidades”, advirtió en diálogo con Aries.
Recordó que en Salta se construyó la licencia social “con años de trabajo articulado entre empresas mineras, proveedores y comunidades” y alertó que estas prácticas “están golpeando ese modelo”. Según señaló, si esta tendencia continúa “va a generar muchos problemas y va a lesionar el modelo que se construyó tras muchos años”.
El dirigente remarcó que la ley provincial de contratación local N° 8164 y los compromisos asumidos por las mineras fijan porcentajes mínimos de compra en la provincia. “Ese porcentaje tiene que cumplirse porque es la manera de que el desarrollo quede en la provincia y no se lo lleven empresas golondrina”, sostuvo.
Finalmente, insistió que aun “estamos a tiempo, pero si no se corrige ahora, después no sé cómo se va a trabajar”. "La licencia social no es un capricho, es lo que sostiene la actividad minera en Salta”, sentenció Russo.
El rector de la UNSa reconoce salarios “muy desfasados en el tiempo”
Miguel Nina afirmó que un docente que inicia cobra $250 mil, mientras que aquellos con mayor antigüedad pueden superar los dos millones de pesos. “Los salarios hoy están por debajo de la canasta básica”, remarcó.
La UNSa enfrenta un déficit de más de 3.000 millones de pesos y evalúa declarar emergencia financiera
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.
Finca Karina: “Era una industria de contrabando, con ventas en garages, Marketplace o TikTok”
Luego de que se cerrara ese paso clandestino, se reunió el Comando Unificado del Plan Güemes en Orán, y el interventor de Aguas Blancas remarcó sobre el impacto económico.
Proveedores mineros advierten por la llegada de empresas extranjeras a las provinciasArgentina12/08/2025
Los empresarios locales advierten que las mineras operadoras buscan proveedores fuera del país y facilitan su llegada a Argentina.
