"Hay responsabilidades que la Justicia debe determinar", dijo Bullrich sobre el fentanilo

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señaló que hay que ver "qué funcionarios" son los responsables de que "el fentanilo haya matado a casi cien personas", a la vez que dijo que "hay una cadena de custodia" que fracasó.

"Hay responsabilidades que las determinará la Justicia, habrá que ver en los organismos de control qué responsabilidad hay y qué funcionarios son responsables de que el fentanilo hoy haya matado a casi cien personas de acuerdo a lo que esta diciendo la Justicia", indicó.

Además, en diálogo con La Nación+ añadió: "Así como en su momento la efedrina fue un desvío de la prohibición de México, entró por Argentina y tenías mil kilos de efedrina por al año y de golpe pasaste a 10 mil y nadie se dio cuenta, con el fentanilo hay una cadena de custodia que ha fracasado totalmente".

"Siempre hemos sido muy rigurosos y esa rigurosidad es fundamental para que no entre el fentanilo a Argentina, no solamente ahora con un fentanilo contaminado con bacterias porque el país entero está con miedo respecto a lo que está pasando", aseveró.

