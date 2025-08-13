"Hay responsabilidades que la Justicia debe determinar", dijo Bullrich sobre el fentanilo

El movimiento obrero pide pista en las listas de Frente Patria en Salta
El dirigente Jorge Guaymás anunció su precandidatura a diputado nacional y reclamó que el movimiento obrero salteño tenga representación en las listas del Frente Patria.
La ministra alertó sobre el ingreso de fentanilo contaminado y cuestionó la falta de control en su custodia.Política13/08/2025
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señaló que hay que ver "qué funcionarios" son los responsables de que "el fentanilo haya matado a casi cien personas", a la vez que dijo que "hay una cadena de custodia" que fracasó.
"Hay responsabilidades que las determinará la Justicia, habrá que ver en los organismos de control qué responsabilidad hay y qué funcionarios son responsables de que el fentanilo hoy haya matado a casi cien personas de acuerdo a lo que esta diciendo la Justicia", indicó.
Además, en diálogo con La Nación+ añadió: "Así como en su momento la efedrina fue un desvío de la prohibición de México, entró por Argentina y tenías mil kilos de efedrina por al año y de golpe pasaste a 10 mil y nadie se dio cuenta, con el fentanilo hay una cadena de custodia que ha fracasado totalmente".
"Siempre hemos sido muy rigurosos y esa rigurosidad es fundamental para que no entre el fentanilo a Argentina, no solamente ahora con un fentanilo contaminado con bacterias porque el país entero está con miedo respecto a lo que está pasando", aseveró.
Con información de Noticias Argentinas
Jorge Guaymás consideró que Juan Manuel Urtubey es el dirigente indicado para encabezar la candidatura a senador nacional por el Frente Patria.
El fiscal Eduardo Taiano apunta a una red de transacciones con criptomonedas que involucra a allegados a Milei y empresarios extranjeros, con maniobras para eludir el congelamiento de fondos.
Diego Nanni, intendente de Exaltación de la Cruz, planteó la necesidad de priorizar perfiles con gestión comprobada y sensibilidad social en la boleta bonaerense.
El sindicato sostiene que la medida del Gobierno es “ilegal, arbitraria y violatoria de derechos” y exige reubicar al personal afectado.
El diputado José Gauffin manifestó su preocupación por la falta de pago de certificaciones de obras de gran magnitud y advirtió que, si Nación no paga, podrían dejar de ejecutarse.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea estgraordinaria de este sábado.
Los empresarios locales advierten que las mineras operadoras buscan proveedores fuera del país y facilitan su llegada a Argentina.
El mayor fabricante de baterías del mundo suspendió la operación de su mayor yacimiento de litio.
Los bomberos trabajaron durante toda la noche del lunes para contener un incendio en el municipio de Tres Cantos, situado a 23 km al norte de Madrid, donde un hombre murió quemado.