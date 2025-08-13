El fiscal Eduardo Taiano apunta a una red de transacciones con criptomonedas que involucra a allegados a Milei y empresarios extranjeros, con maniobras para eludir el congelamiento de fondos.
Francos aseguró que no será candidato a senador por La Libertad Avanza
El jefe de Gabinete negó ocupar un lugar en la nómina a la Cámara Alta. “Si me lo pide Milei, no lo sería”, aclaró.Política13/08/2025
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, descartó este martes ser candidato en las próximas elecciones legislativas nacionales. “Si me lo pide el Presidente, no lo sería”, aclaró el funcionario. Al mismo tiempo, remarcó: “No quiero estar en medio de una campaña con todas las cosas importantes que tengo que hacer”.
“Nadie me dijo nada, y aunque lo hicieran, no lo sería”, enfatizó. Además, envió un guiño al Presidente Javier Milei y aseguró: “Estoy seguro de que no me lo va a pedir”. La referencia fue en torno al cierre de listas que se dará el domingo 17 de agosto y La Libertad Avanza todavía no definió sus candidatos.
El jefe de Gabinete se mostró confiado en la previa a las elecciones. “Sé cuál va a ser el resultado de octubre y me imagino cómo va a ser el próximo Congreso, donde vamos a tener un bloque mucho más grande y las cosas van a ser mucho más sencillas que ahora”, indicó.
Respecto de la discusión sobre los vetos de Milei, manifestó: “Yo creo que tenemos el tercio, pero puede ser que no. Y en ese caso recurriremos a otras herramientas”.
Y también se mostró desafiante en la previa a las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre. “Vamos a sorprender con los números en la provincia, en todas las secciones electorales”, aseguró.
También confrontó con la expresidenta Cristina Kirchner, quien suele utilizar sus redes sociales para cuestionar a Milei. “Con total impunidad, una reclusa tiene la posibilidad de hacer comentarios públicos de esta índole. Si yo fuera juez, intervendría”, afirmó Francos.
En la misma línea, el jefe de Gabinete explicó: “No está bien que CFK hable como una persona común cuando está cumpliendo una condena. Se pasa de desubicada”.
Con información de TN
