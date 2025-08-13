Uruguay aprueba en Diputados el proyecto de ley de “Muerte digna”

La Cámara de Representantes de Uruguay aprobó por mayoría el proyecto de ley de “Muerte digna”, durante la madrugada del miércoles. Luego de un debate extenso, este es el primer paso legislativo que supera la propuesta.

El debate comenzó durante la mañana del martes y se extendió por más de doce horas. En total, 64 diputados estuvieron a favor, mientras que otros 29 se expresaron en contra.

El desafío del proyecto: superar tres escalas más

Luego de su aprobación en esta instancia, deberá ser tratado por la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores, integrada por nueve legisladores. En caso de tener el visto bueno, pasará al pleno de la Cámara Alta para ser votado.

En el supuesto de que supere esos dos escalones, el proyecto de ley será enviado al Poder Ejecutivo para su promulgación. El primero de los debates por la regularización de la eutanasia comenzó alrededor de las 11:00 horas de este martes y culminó durante las primeras horas de la madrugada del miércoles. Más de 40 legisladores reflexionaron y compartieron su opinión sobre el tema, para luego votar.

Las discusiones sobre este tema están en la agenda desde hace varios años. En 2022, un proyecto que fue aprobado por la Cámara Baja no llegó a la Cámara Alta. No consiguió logró los votos necesarios en la Comisión de Salud de Senadores.

El proyecto que fue aprobado en 2025 tiene como objetivo garantizar el derecho a “transcurrir dignamente el proceso de morir” mediante la despenalización de la eutanasia en los mayores de edad psíquicamente aptos que atraviesen la etapa terminal de enfermedades incurables e irreversibles o que padezcan por ellas “sufrimientos insoportables”.

Entre quienes se expresaron a favor, Luis Gallo, quien es diputado oficialista del Frente Amplio, indicó: “Entiendo las diferentes perspectivas ideológicas, religiosas, filosóficas, morales, éticas que conviven en este recinto y que tanto lo enriquecen. Les pido que en su fuero más íntimo cada uno pueda analizar en profundidad y con sensibilidad y responsabilidad qué respuesta le daremos a los ciudadanos”.

Por su parte, Rodrigo Goñi, diputado por el opositor Partido Nacional, quien está en contra de la eutanasia, dejó un mensaje a la población antes de votar. “A miles de uruguayos que hoy están sufriendo de forma insoportable, a miles de uruguayos que hoy se sienten una carga, que están cansados de vivir, que están en la situación de mayor fragilidad, está Cámara, la de sus representantes, les dice que tiene una solución para ellos, les dice que tiene como solución a ese sufrimiento insoportable provocarles la muerte anticipada”, dijo Goñi.

Colombia, el primer país en la región en adoptar la medida

Tras conocerse el resultado, el colectivo Empatía Uruguay, integrado por personas que apoyan la eutanasia, agradeció en sus redes sociales a los legisladores que votaron a favor del proyecto.

De acuerdo con información de EFE, en caso de que este sea aprobado en Senadores y luego promulgado por el Ejecutivo, Uruguay se convertirá en el tercer país americano en legalizar la eutanasia tras Canadá y Colombia, en una región donde el debate avanza de forma desigual.

Colombia se convirtió en 1997 en el primer país de América en despenalizar la eutanasia por decisión de la Corte Constitucional, aunque la primera eutanasia legal se realizó en 2015. Desde 2021, el acceso está permitido incluso a personas con enfermedades graves e incurables no terminales. En 2023 se practicaron unas 270 eutanasias, casi un 50% más que en 2022, según el Laboratorio DescLAB.

Canadá legalizó la eutanasia en 2016 tras un fallo del Tribunal Supremo que declaró inconstitucional la penalización. En 2023, 15.343 personas recibieron ayuda médica para morir, un 15,8 % más que el año anterior.

